Theodor Stolojan: „Primul Guvern va cădea la vot. Apoi urmează Bolojan premier”

Fostul lider PNL Theodor Stolojan susține că președintele Nicușor Dan are obligația constituțională de a desemna un premier, în condițiile în care PSD „a demonstrat că are o majoritate” prin votul care a dus la căderea Guvernului Bolojan.

Într-o intervenție la Digi24, Stolojan a criticat intenția șefului statului de a nominaliza un candidat doar dacă acesta prezintă o majoritate deja negociată.

Theodor Stolojan spune că „președintele României trebuie și el să respecte Constituția”, iar aceasta „prevede foarte limpede ce trebuie făcut într-o asemenea situație”.

Fostul președinte PNL consideră că votul moțiunii de cenzură reprezintă dovada unei majorități funcționale: „PSD-ul a demonstrat că are o majoritate… când Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură care a dărâmat Guvernul Bolojan”

Șeful statului „nu poate să nu respecte el însuși Constituția”, insistă fostul premier.

Theodor Stolojan avertizează că prelungirea situației politice actuale afectează capacitatea statului de a continua reformele.

România riscă să rămână „într-o băltire”, spune fostul prim-ministru, în timp ce administrația publică și companiile de stat intră într-o logică de așteptare. Stolojan atrage atenția că multe companii de stat funcționează încă „în același cadru de delăsare… indicatorii lor de performanță sunt de râsul lumii”.

PNL nu va susține un guvern minoritar PSD–UDMR

Stolojan exclude varianta ca liberalii să voteze un guvern minoritar PSD–UDMR, despre care spune că „ar cădea la vot”. În acest scenariu, fostul lider liberal consideră că al doilea premier propus ar trebui să fie Ilie Bolojan:

„Acest prim guvern probabil va cădea… urmează al doilea guvern… care din punctul meu de vedere trebuie să fie Bolojan”.

Fotul premier subliniază că respingerea unui al doilea guvern ar duce automat la anticipate, iar parlamentarii ar evita acest risc: „mulți dintre ei… faptul că sunt parlamentari este primul lor serviciu”.

Stolojan respinge și ideea unui guvern tehnocrat, despre care spune că, „pus acum în fața reformelor… n-ar avea șanse prea mari”, în lipsa unei majorități politice solide.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va chema partidele la consultări joi sau luni. El a reiterat că va cere fiecărei delegații să demonstreze existența unei majorități: „întrebarea mea va fi dacă are sau nu are negociată o majoritate”.

Șeful statului a precizat că nu va „face experimente” și că dorește o propunere de premier „care să strângă o majoritate în Parlament”.