PNL, resetare sau reciclare? Un baron local, un general vizat în trecut de DNA și un fost membru S.O.S, trei dintre noii lideri instalați după „epurările” interne

Ilie Bolojan a început restructurarea conducerii PNL, însă noile numiri arată că partidul se bazează tot pe figuri vechi sau controversate. Printre cei instalați în funcții se numără un fost baron local achitat într-un dosar DNA, un fost judecător cu pensie specială de 8.000 de euro pe lună, un general vizat în trecut de procurori și un politician trecut prin AUR și S.O.S România.

În urma deciziei de neprelungire a mandatelot mai multor lideri de filiale, PNL a anunțat o serie de numiri interimare care contrazic mesajul de „reformă” promovat de Ilie Bolojan, potrivit Digi24.

Noile conduceri includ politicieni cu trecut controversat sau cu trasee politice complicate.

Marian Petrache, numit la șefia PNL Ilfov

Marian Petrache revine în prim-planul politicii liberale, fiind desemnat să conducă organizația PNL Ilfov (în locul lui Hubert Thuma, care s-a poziționat în tabăra lui Adrian Veștea). Între 2005 și 2017, Petrache a fost considerat unul dintre cei mai influenți oameni din județ, ocupând funcțiile de consilier județean, prefect și președinte al Consiliului Județean Ilfov.

S-a retras după ce a fost acuzat de DNA de luare de mită și șantaj, procurorii susținând că în 2008 ar fi primit contravaloarea unor sejururi la Monte Carlo și St. Moritz. În 2018, Petrache a fost achitat definitiv.

George Scripcaru preia PNL Brașov

La Brașov, conducerea filialei conduse până acum de Adrian Veștea a fost încredințată lui George Scripcaru, unul dintre cei mai longevivi primari ai orașului. A condus municipiul din 2004, cu o singură întrerupere între 2020 și 2024, când a pierdut alegerile în fața lui Allen Coliban. La scrutinul local din 2024, Scripcaru a candidat pe liste comune PNL-PSD.

George Șerban, fost judecător cu pensie specială, numit la PNL Călărași

Interimatul la PNL Călărași este preluat de George Șerban, fost judecător care a intrat în atenția publică după ce, la scurt timp de la pensionare, a fost numit secretar de stat în Guvernul Cîțu, în timp ce încasa o pensie specială de aproximativ 8.000 de euro pe lună.

Generalul Ioan Sârbu, numit la PNL Gorj

La conducerea PNL Gorj a fost instalat generalul Ioan Sârbu. În 2015, acesta a fost vizat într-un dosar DNA privind suspiciuni de abuz în serviciu, legate de contracte de închiriere considerate dezavantajoase pentru stat și achiziții de aparatură medicală în perioada în care conducea un spital militar. În același dosar a fost audiat și Teodor Meleșcanu.

Ulterior, cauza a fost clasată.

Adrian Peiu, fost membru AUR și S.O.S România, propus la PNL Ialomița

La șefia PNL Ialomița a fost propus Adrian Peiu, politician cu un traseu politic sinuos. A intrat în Parlament pe listele S.O.S România, partid condus de Diana Șoșoacă. În 2025, a fost exclus din formațiune și s-a alăturat partidului PACE. Anterior, Peiu a fost și membru AUR.