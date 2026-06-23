Cine sunt liberalii care preiau puterea în fiefurile lui Hubert Thuma și Adrian Veștea

Conducerea Partidului Național Liberal continuă reorganizarea internă începută după conflictul declanșat de recentele acțiuni ale „puciștilor”. În urma ședinței Biroului Politic Național de marți, 23 iunie, Hubert Thuma și Adrian Veștea au fost înlăturați de la șefia filialelor partidului din Ilfov, respectiv Brașov.

Hubert Thuma, înlocuit cu Marian Petrache la ședia PNL ilfov

Fostul președinte al Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a fost desemnat să preia interimar conducerea filialei PNL Ilfov, în locul lui Hubert Thuma, unul dintre liderii vizați de măsurile Partidului Național Liberal în urma susținerii acordate lui Adrian Veștea.

Numirea lui Petrache marchează o revenire în prim-planul organizației pe care a condus-o ani la rând și care, potrivit conducerii centrale, are nevoie de „stabilitate și reconstrucție” după ruptura internă.

George Scripcaru, în locul lui Adrian Veștea, la PNL Brașov

La Brașov, conducerea interimară a fost atribuită primarului municipiului, George Scripcaru, care îl înlocuiește pe Adrian Veștea, fost președinte al CJ Brașov și premier desemnat în guvernul respins de Parlament.

Scripcaru devine astfel responsabil de reorganizarea filialei într-un moment în care PNL încearcă să-și recâștige coeziunea internă și să limiteze efectele conflictului dintre tabăra Bolojan și gruparea Veștea.

Schimbările vin după ce Biroul Politic Național a decis măsuri dure împotriva mai multor organizații județene și de sector conduse de lideri apropiați de Veștea.

Reorganizarea filialelor Ilfov și Brașov este considerată una dintre cele mai importante mutări ale conducerii PNL, având în vedere influența politică a celor două organizații și rolul lor în conflictul intern.