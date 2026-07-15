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Cum ar putea Rusia să testeze NATO fără o invazie. Avertismentul experților privind „calul troian” al războiului hibrid

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Război în Ucraina
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Noi avertismente ale serviciilor de informații din Letonia, Polonia și alte state membre NATO sugerează că Rusia ar putea pregăti acțiuni provocatoare împotriva țărilor baltice sau a Poloniei. Potrivit analiștilor, un eventual test al Alianței nu ar începe neapărat cu o invazie militară, ci cu o combinație de sabotaje, atacuri cibernetice, incidente cu drone, campanii de dezinformare și alte acțiuni greu de atribuit în mod direct Moscovei.

Războiul hibrid se duce cu mijloace foarte diferite/FOTO:X
Războiul hibrid se duce cu mijloace foarte diferite/FOTO:X

Timo Hellenberg, CEO, Hellenberg International, susține, în Kyiv Post, că Rusia ar putea încerca să exploateze vulnerabilitățile interne ale statelor NATO pentru a crea confuzie și întârzieri în procesul de luare a deciziilor, înainte ca Alianța să stabilească dacă este vorba despre un atac care justifică activarea mecanismelor de apărare colectivă.

Avertismente din partea serviciilor de informații

La sfârșitul lunii iunie 2026, serviciile de informații din Letonia au anunțat că au identificat indicii privind posibile provocări militare rusești împotriva statelor baltice sau a Poloniei.

Potrivit analizei, evaluări similare au fost transmise și de alte servicii de informații din cadrul NATO.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat ulterior că situația de securitate din regiune este „extrem de instabilă” și că sunt posibile diverse forme de escaladare în perioada următoare.

Autoritățile poloneze au avertizat, de asemenea, că serviciile ruse încearcă să exploateze tensiunile dintre polonezi și refugiații ucraineni și manifestă interes pentru infrastructura critică, obiective militare și organizațiile implicate în sprijinirea Ucrainei.

„Întrebarea nu este dacă Rusia va invada, ci cum va testa NATO”

Potrivit autorului analizei, dezbaterea din Europa se concentrează în continuare asupra momentului în care Rusia ar putea lansa o invazie convențională împotriva unui stat membru NATO.

În opinia sa, aceasta este însă întrebarea greșită.

El susține că Moscova nu are nevoie neapărat de o ofensivă militară de amploare pentru a pune la încercare Alianța. În schimb, ar putea încerca să identifice pragul la care statele membre ezită să reacționeze unitar.

Printre scenariile luate în calcul se numără atacuri limitate cu drone sau rachete, sabotaje asupra infrastructurii energetice sau de transport, confruntări maritime, atacuri cibernetice coordonate, incidente provocate la frontieră ori acte de violență prezentate drept tulburări interne.

Scopul unor astfel de acțiuni nu ar fi neapărat ocuparea unui teritoriu, ci testarea capacității politice și instituționale a NATO de a răspunde rapid și unitar.

Provocarea războiului hibrid

Analiza atrage atenția că termenul „război hibrid” este folosit frecvent pentru a descrie astfel de acțiuni, însă autorul consideră că acesta poate deveni prea vag.

În opinia sa, sabotajul, spionajul sau provocările armate trebuie tratate ca atare, chiar dacă sunt executate prin intermediari și nu de militari aflați în uniformă.

„Un atac coordonat de un stat nu devine mai puțin grav doar pentru că este executat prin intermediul unor persoane aparent independente”, argumentează autorul.

Vulnerabilități din interiorul societății

Statele baltice sunt considerate printre cele mai bine pregătite țări NATO din punct de vedere militar, însă analiza subliniază că vulnerabilitățile pot apărea și la nivel social.

Estonia și Letonia au importante comunități vorbitoare de limbă rusă, iar Lituania se confruntă cu propriile provocări în ceea ce privește influența informațională și presiunile externe.

Serviciile britanice ridică nivelul de alertă privind Rusia și avertizează asupra unor acte de sabotaj „de la sălile de consiliu până în casele oamenilor”

Autorul precizează că aceste comunități nu trebuie privite ca o amenințare în sine și că majoritatea covârșitoare a cetățenilor nu au legături cu Moscova.

În schimb, avertizează că serviciile de informații ruse nu au nevoie de un sprijin larg, ci doar de rețele restrânse, persoane vulnerabile, intermediari din mediul infracțional sau indivizi dispuși să participe la acte de sabotaj ori vandalism în schimbul unor sume de bani.

Potrivit analizei, astfel de grupuri pot exploata tensiuni sociale reale pentru a amplifica instabilitatea.

Primele ore ale unei crize ar putea fi decisive

Autorul susține că statele europene trebuie să treacă de la conceptul de „reziliență” la unul de „rezistență activă”.

Aceasta presupune o cooperare permanentă între autoritățile civile, poliție, serviciile de informații, armatele naționale și operatorii infrastructurii critice încă din primele momente ale unei crize.

Un incendiu la o instalație energetică, o pană majoră de comunicații, o manifestație violentă la frontieră sau un atac cibernetic pot părea incidente separate. Privite împreună, ele ar putea reprezenta componente ale unei operațiuni coordonate.

Analiza consideră că una dintre principalele vulnerabilități ale Europei rămâne fragmentarea schimbului de informații între instituții și lipsa unor mecanisme comune de reacție rapidă.

„Primul câmp de luptă poate fi confuzia”

Autorul avertizează că o eventuală operațiune rusă împotriva unui stat NATO ar putea semăna, într-o primă fază, mai degrabă cu o succesiune de incidente aparent fără legătură între ele decât cu începutul unui război.

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Într-un astfel de scenariu, perturbări ale transportului, atacuri cibernetice, incursiuni cu drone, incendii suspecte, confruntări maritime și proteste violente ar putea avea loc simultan, îngreunând identificarea unei strategii coordonate.

Scopul nu ar fi neapărat obținerea unei victorii militare, ci crearea unei situații în care statele NATO să nu poată decide rapid dacă este vorba despre un atac care necesită un răspuns colectiv.

Lecțiile războiului din Ucraina

Analiza concluzionează că avertismentele recente nu trebuie interpretate ca semnale ale unei invazii convenționale iminente, ci ca indicii că Rusia ar putea testa limitele de reacție ale Alianței Nord-Atlantice.

În opinia autorului, experiența războiului din Ucraina arată că natura unei confruntări trebuie înțeleasă înainte ca adversarul să stabilească regulile jocului.

„Nu trebuie să așteptăm apariția tancurilor rusești la frontieră pentru a concluziona că un atac a început. Până atunci, operațiunea ar putea fi deja în desfășurare de mai multe zile”, avertizează Timo Hellenber.

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