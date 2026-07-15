Tot mai mulți români cer băncilor înapoi comisioanele și dobânzile. Cum îți poți recupera banii fără proces

Numărul românilor care încearcă să negocieze cu băncile și instituțiile financiare nebancare a atins un nivel record. În prima jumătate a anului 2026, consumatorii au transmis 2.060 de cereri către Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB), cel mai mare număr semestrial înregistrat în cei peste 10 ani de activitate ai instituției.

Cele mai multe solicitări vizează contractele de creditare, iar printre principalele cereri se află restituirea unor sume deja plătite sub formă de comisioane și dobânzi, reducerea soldului creditului, diminuarea ratelor lunare sau renegocierea condițiilor de rambursare. Creșterea numărului de solicitări vine într-un context în care costurile de trai au crescut, iar consumatorii caută soluții pentru a-și gestiona mai eficient obligațiile financiare.

În perioada ianuarie-iunie 2026, CSALB a primit 2.060 de cereri de negociere cu băncile și IFN-urile, cu 40% mai multe față de aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrate 1.464 de solicitări. Trimestrul al doilea din acest an a fost primul din istoria instituției în care numărul cererilor conforme a depășit pragul de 1.000, fiind înregistrate 1.092 de solicitări.

Din totalul cererilor primite în primul semestru, 1.458 au vizat relația cu băncile, față de 1.095 în aceeași perioadă din 2025, iar 602 au vizat IFN-urile, față de 369 în primul semestru al anului trecut. Cererile adresate instituțiilor financiare nebancare au crescut astfel cu 63% într-un an, iar ponderea lor în totalul solicitărilor a urcat de la 25% la 29%.

Restituirea banilor plătiți, una dintre principalele solicitări

Cele mai frecvente spețe analizate de conciliatorii CSALB sunt legate de contractele de creditare. Aproximativ 90% din totalul cererilor se referă la restituirea unor sume plătite de consumatori sub forma unor comisioane sau dobânzi, diminuarea soldului unui credit, reducerea ratelor lunare ori anularea unor restanțe.

Consumatorii solicită, de asemenea, reeșalonări, rescadențări, refinanțări, renegocieri sau reechilibrarea contractelor, inclusiv în situații de impreviziune. În aceeași categorie intră cererile privind trecerea de la indicele ROBOR la IRCC, recalcularea dobânzilor, conversia monedei creditului, trecerea la dobândă fixă sau eliminarea unor clauze contractuale.

CSALB primește și solicitări privind radierea înregistrărilor din Biroul de Credit, repunerea în graficul de rambursare pentru persoanele aflate în executare silită, renunțarea la procese sau rezolvarea unor situații generate de fraude pe canale bancare.

Aproape un milion de euro obținuți prin negocieri

În primul semestru al anului 2026, 332 de negocieri dintre consumatori și bănci s-au încheiat prin împăcarea părților, reprezentând 91% din totalul negocierilor finalizate. Beneficiile rezultate din aceste negocieri s-au apropiat de un milion de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 2.700 de euro obținuți, în medie, pentru fiecare situație rezolvată amiabil.

În aceeași perioadă, 59 de procese aflate pe rolul instanțelor s-au încheiat după ce consumatorii și băncile au ales negocierea în cadrul CSALB, la recomandarea judecătorilor sau la inițiativa uneia dintre părți. Procedura este gratuită pentru consumatori și se desfășoară, în medie, în aproximativ două săptămâni, cu ajutorul unui conciliator specializat în domeniul financiar-bancar.

Din 2021 până în prezent, peste 880 de procese au fost soluționate amiabil prin intermediul CSALB.

Băncile, mai deschise la negocieri decât IFN-urile

În primul semestru al anului 2026, băncile au intrat în aproximativ 400 de negocieri cu consumatorii. În cazul IFN-urilor, deși au fost primite peste 600 de solicitări, acestea nu au acceptat transformarea niciunei cereri într-un dosar de negociere.

Totuși, 202 solicitări au fost rezolvate direct între consumatori și instituțiile financiare după sesizarea CSALB. Dintre acestea, 166 au fost soluționate direct de bănci, iar 36 de IFN-uri. Comparativ cu anul trecut, numărul cererilor soluționate amiabil direct de bănci aproape s-a dublat.

Potrivit CSALB, creșterea ponderii cererilor negociabile arată o îmbunătățire a calității solicitărilor venite din partea consumatorilor. În primul semestru din 2026, 84% dintre cereri au fost considerate negociabile, față de 78% în aceeași perioadă din 2025 și 65% în primul semestru din 2024.

Negocierea, alternativă la proces

CSALB oferă consumatorilor posibilitatea de a negocia cu băncile și IFN-urile fără costuri și fără procedurile îndelungate ale unui proces în instanță. Concilierea se realizează cu ajutorul unui specialist independent în domeniul financiar-bancar, iar soluția este stabilită prin acordul dintre consumator și instituția financiară.

Alexandru Păunescu, reprezentantul Băncii Naționale a României în Colegiul de Coordonare al CSALB, a declarat că numărul ridicat de solicitări reflectă presiunea financiară resimțită de consumatori.

„Contextul tensionat de pe plan intern și internațional generează stres financiar pentru toți consumatorii români și, în special, pentru cei care au contractat împrumuturi bancare anterior acestor situații de criză”, a declarat acesta.

Din 2016 până în prezent, prin intermediul CSALB s-au derulat peste 6.400 de negocieri între consumatori și instituții financiare, iar aproximativ 3.000 de solicitări au fost rezolvate direct de comercianți.

Datele pentru prima jumătate a anului 2026 arată că tot mai mulți consumatori aleg negocierea pentru probleme legate de credite, în special atunci când urmăresc reducerea costurilor, recuperarea unor sume achitate sau găsirea unei soluții pentru plata datoriilor.

Cine se poate adresa CSALB și ce probleme pot fi soluționate

Se pot adresa CSALB persoanele fizice care au o nemulțumire legată de relația contractuală cu o bancă sau cu o instituție financiară nebancară (IFN).

Printre situațiile pentru care consumatorii pot solicita concilierea se numără probleme legate de credite, precum rate considerate majorate abuziv de către comerciant, comisioane de monitorizare, administrare sau risc pe care consumatorii le consideră nejustificate, declararea scadenței anticipate a creditului fără respectarea condițiilor contractuale sau clauze considerate abuzive privind aplicarea dobânzilor penalizatoare.

Consumatorii pot solicita, de asemenea, restituirea unor sume achitate, precum comisioane de administrare reținute în mod nejustificat, eliminarea unor comisioane lunare de urmărire sau administrare, restituirea sumelor rezultate din majorarea excesivă a marjei dobânzii ori radierea înregistrărilor din Biroul de Credit.

CSALB poate analiza și alte nemulțumiri apărute în relația dintre consumatori și bănci sau IFN-uri, atât timp cât acestea sunt legate de un contract încheiat cu o instituție financiară.

Înainte de a depune o cerere la CSALB, consumatorul trebuie să încerce mai întâi rezolvarea problemei direct cu banca sau IFN-ul. Este necesară o dovadă că a fost transmisă o solicitare către comerciant și că s-a încercat o negociere, indiferent dacă instituția financiară a răspuns sau nu în termenul de 30 de zile. Consumatorul trebuie să păstreze copia solicitării, împreună cu numărul de înregistrare, pentru a o atașa ulterior dosarului transmis către CSALB.

Ce documente trebuie depuse

Pentru inițierea procedurii sunt necesare cererea adresată CSALB, dovada că a fost încercată anterior o soluționare directă cu banca sau IFN-ul și documentele relevante pentru situația reclamată.

Acestea pot include contractul bancar, fie că este vorba despre un contract de credit, cont curent sau card, contracte de garanție, acte adiționale, extrase de cont, grafice de rambursare sau alte documente care pot ajuta la analiza cazului.

Formularul de cerere este disponibil pe site-ul CSALB: https://csalb.ro/formular-cerere/

Unde se depun documentele

Cererea și documentele pot fi transmise indiferent de locul în care locuiește consumatorul, în țară sau în străinătate, dacă acesta are un contract cu o bancă sau un IFN cu sediul în România.

Documentele pot fi trimise prin e-mail la adresa office@csalb.ro, prin poștă la sediul CSALB din București, str. Sevastopol nr. 24, Sector 1, sau pot fi depuse personal la sediul instituției.

Cât durează procedura și cât costă

Pentru consumatori, procedura de soluționare alternativă a litigiilor prin CSALB este gratuită. Singurele costuri care pot apărea sunt cele legate de transmiterea documentelor prin poștă sau curier și, dacă persoana alege să fie asistată de un avocat sau de un alt reprezentant, costurile acestuia.

Procedura de conciliere durează maximum 90 de zile, iar soluționarea se realizează prin negociere între consumator și bancă sau IFN, cu sprijinul unui conciliator specializat în domeniul financiar-bancar.