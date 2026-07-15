Diaconul rus Tudor Feodor Afanasov și-a transformat pagina de Facebook într-o platformă în care vorbește aproape zilnic despre un val de „rusofobie” în România şi despre presiunile la care sunt supuşi reperezentanţii acestei minorităţi la noi în ţară.

De o bună perioadă de timp, Tudor Feodor Afanasov, diacon al al Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi și preşedinte al Asociație Camera de Cooperare Economică și Culturală Româno-Rusă, pe care a înfiinţat-o în anul 2014, postează pe Facebook mesaje în care încearcă să arate că etnicii ruși ar trăi cu teama de a-și afirma identitatea.

Mesajele postate pe reţelele sociale

Pe 3 iulie, de exemplu, Afanasov le-a cerut rușilor lipoveni, etnicilor ruși și tuturor celor care se identifică drept vorbitori de limbă rusă să îi trimită cazuri concrete de discriminare, despre care spune că vor sta la baza unei strategii de apărare a comunității.

În același mesaj, susține că au fost deja deschise dosare penale împotriva unor persoane care ar fi insultat etnici ruși și afirmă că unii oficiali încearcă să îi determine pe oameni să renunțe la identitatea lor.

„(…) Mă adresez tuturor: Vechi credincioși ruși / ruși lipoveni, ruși, ruși, oameni care aparțin lumii ruse, care simpatizează cu cultura rusă sau care pur și simplu vorbește rusa. Vă rog să mă înțelegeți: momentan nu pot anunța public cu cine vor avea loc aceste întâlniri, dar pot spune clar – semnalul nostru a fost acceptat și există disponibilitatea de a lucra la o strategie reală de protecție a comunității vorbitoare de rusă și rusă din România. Pentru ca aceste discuții să fie cât mai serioase și bine întemeiate, am nevoie de ajutorul vostru: trimiteți orice caz specific de abuz, discriminare, intimidare, abuz, opresiune, umilire sau marginalizare pe care le-ați întâlnit personal, asistat sau cunoscut. Nu contează dacă s-a întâmplat la muncă, la școală, într-un spațiu public, pe internet sau în orice alt context. Avem nevoie de fapte, exemple clare și dovezi reale. Au fost deja inițiate cazuri penale împotriva celor care considerau normal să insulte și să discrediteze etnicii ruși doar pentru că astăzi li se pare «la modă» unora să bată întreaga comunitate. După terminarea anchetei, revenim cu detalii.

Vor fi urmate și măsuri legale împotriva celor care continuă să folosească funcțiile oficiale sau influența lor publică pentru a ne determina să renunțăm la identitatea noastră. Totul trebuie făcut cu demnitate, calm și în cadrul legii, dar tăcerea nu mai este o opțiune. Datoria noastră este să luptăm pentru dreptul de a ne păstra vie limba, credința, cultura și memoria strămoșilor noștri (…)”, este unul dintre mesajele sale.

În zilele următoare, el a continuat să publice mesaje pe aceeași temă, susţinând că primește tot mai multe relatări despre oameni care evită să spună că sunt ruși sau să vorbească limba maternă de teama reacțiilor celor din jur, afirmând că astfel de situații îi afectează inclusiv pe copii.

„(…) S-a ajuns la punctul în care oamenii se tem să vorbească, să pună întrebări, să-și exprime opiniile de teama de a fi atacați, etichetați, presați sau chiar excluși din organizații doar pentru că nu se încadrează într-o anumită tabără. Și mai trist este că îi stigmatizează pe cei care nu se tem, cărora, în ciuda vremurilor de azi, nu le este rușine să spună că este un descendent al strămoșilor veniți din Rusia, că își acceptă rădăcinile și că este rus. Nu ar trebui să fie motiv de rușine, atacuri sau izolare. Face parte din identitatea noastră, istoria noastră și amintirea familiilor noastre (…)”, scrie diaconul într-o postare din 4 iulie.

Ulterior, pe 6 iulie, a revenit cu un nou mesaj în care spune că printre relatările primite se numără și cazuri de copii care ar fi fost marginalizați la școală din cauza originii lor.

„(…) Parcă, de la o zi la alta, situațiile pe care mi le semnalați devin tot mai dure și mai greu de acceptat. Nu mai vorbim doar despre comentarii răutăcioase, despre atacuri în online sau despre presiuni între adulți, ci despre copii, despre școală, despre marginalizare, intimidare și familii care au ajuns să ia decizii dureroase doar pentru a-și proteja copiii (…)”.

Tot pe 6 iulie, Afanasov a prezentat și cazul unei persoane cunoscute în comunitate, fără să îi dezvăluie identitatea. Potrivit lui, aceasta ar evita să mai folosească în public cuvintele „rus” și „rusă”, de teamă să nu fie amenințată sau atacată. Exemplul este folosit pentru a susține că comunitatea are nevoie de o „organizație” care să documenteze astfel de situații și să îi reprezinte pe etnicii ruși.

„Dintre toate mesajele primite, aș vrea să evidențiez un lucru, nemenționând încă cine este, tocmai pentru a proteja această persoană. Aceasta este o persoană foarte cunoscută în comunitatea noastră și sper că, dacă va considera potrivit, va spune public prin ce a trebuit să treacă. Esența mesajului ei este că îi este interzis să folosească cuvintele «rus» sau «rusă», că primește amenințări și multă ură, că încearcă uneori să evite anumite formulări nu pentru că acceptă această presiune, ci pentru că vrea să promoveze în continuare tradiția rusă așa cum a învățat-o din copilărie: de la familie, de la educație, de la viața însăși. Este inacceptabil. Este anormal ca unui om să îi fie frică să spună cine este, de unde este, ce tradiții duce mai departe și ce amintire păstrează. Este anormal ca oamenii care își păstrează limba, credința, îmbrăcămintea, obiceiurile și cultura moștenite de la părinți și bunici să fie rușinați. Nu putem accepta ca identitatea noastră să fie redusă la tăcere prin frică, ură sau presiune. Și aici, mai clar ca oricând, este nevoie de o organizație care să poată răspunde în numele comunității, să colecteze semnale, să le aducă acolo unde este cazul, să protejeze oamenii atunci când sunt atacați și să ofere un mecanism real pentru adresele, temerile și problemele noastre”, scrie el.

Jurnaliştii, acuzaţi de denaturarea mesajului

După ce postările sale au început să fie analizate de mai multe publicații, Tudor Feodor Afanasov, a scris tot mai des pe două dintre conturile sale de Facebook că nu contestă drepturile acordate de statul român minorităților şi sprijinul din partea autorităţilor române. Dar susţine în continuare că atmosfera creată după războiul din Ucraina îi face pe unii etnici ruși să se simtă marginalizați și cere înființarea unei structuri care să adune și să reclame cazurile pe care le consideră acte de discriminare.

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Miercuri, 15 iulie, diaconul a cerut un drept la replică după ce G4Media a publicat un articol în care remarca asemănările dintre mesajele sale despre presupusa „prigoană” împotriva rușilor și discursul folosit de Vladimir Putin pentru a justifica invazia Ucrainei, prezentată de Kremlin drept o „operațiune specială” menită să salveze populația rusofonă din Donețk și Lugansk de un presupus „genocid”.

Afanasov respinge această comparație și susține că mesajele sale au fost interpretate greșit.

„După cum am anticipat încă de la început, întrebările adresate de G4Media nu au urmărit, în opinia mea, să înțeleagă cu adevărat situațiile semnalate de membrii comunității noastre și nici să afle dacă există cetățeni români care se simt intimidați, marginalizați sau stigmatizați din cauza identității lor etnice, culturale ori religioase. Articolul publicat confirmă, din păcate, că interesul principal nu a fost soarta unor cetățeni români și nici prezentarea echilibrată a problemelor lor, ci identificarea unei noi modalități prin care o parte a populației să fie catalogată drept «putinistă», «instrument al Kremlinului» sau purtătoare a unor pretinse narative străine”, a scris acesta pe Facebook.

Cine este Tudor Feodor Afanasov

Tudor Feodor Afanasov este diacon al Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi și conduce Asociația Camera de Cooperare Economică și Culturală Româno-Rusă, organizație pe care a înființat-o în 2014, chiar în anul în care Rusia a anexat peninsula Crimeea.

La numai câteva luni după înființarea asociației, Afanasov a luat legătura cu Pravfond (Fundația pentru Sprijinirea și Protecția Drepturilor Compatrioților care Locuiesc în Străinătate), organizație finanțată de Rusia, căreia i-a prezentat proiectul și cu ai cărei reprezentanți a încercat să stabilească o colaborare.

Vă reamintim că în ultimii ani, Pravfond a fost inclusă pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, fiind acuzată că acționează ca un instrument de promovare a influenței Kremlinului în afara Rusiei.

Numele lui Afanasov apare și în legătură cu Night Wolves („Lupii Nopții”), clubul de motocicliști apropiat de Vladimir Putin. Deși a declarat că nu știe să existe o filială oficială a organizației în România şi că nu are nicio legătură cu aceştia, el a participat încă din 2018 la evenimente organizate la Gura Humorului, unde a fost proiectat documentarul „Reactorul rus”, prezentat de liderul Night Wolves, Alexander Zaldostanov.

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Mai recent, în 2024, Afanasov apare într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale cu watermark-ul „Night Wolves Romania”, în care conduce o mașină decapotabilă împodobită cu steagurile Rusiei și României.

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Tot în 2024, Afanasov a solicitat aproape 93.000 de euro anual pentru înființarea unui centru destinat, potrivit documentelor consultate de Context.ro, „protecției drepturilor compatrioților ruși din România”. Nu este, însă, clar dacă proiectul a primit finanțare, deşi Afanasov a declarat publicației respective că inițiativa nu a fost aprobată și că centrul nu funcționează.

În noiembrie 2024, diaconul a participat la Moscova la Adunarea Generală a Compatrioților Ruși din Străinătate, organizată de fundația Russkiy Mir („Lumea Rusă”), structură creată pentru promovarea limbii și culturii ruse în afara granițelor țării și considerată de numeroși analiști unul dintre principalele instrumente de influență ale Kremlinului.

La reuniune a vorbit ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, iar Afanasov a urcat pe scenă alături de Elena Iampolskaia, consilier al președintelui Vladimir Putin și președinta Consiliului de Supraveghere al fundației.î

În mai 2025, cu ocazia recepției organizate de Ambasada Federației Ruse la București de Ziua Victoriei, Tudor Feodor Afanasov a primit Distincția de Onoare a Compatrioților, acordată de Comisia Guvernamentală a Federației Ruse pentru Compatrioții din Străinătate. Diploma poartă semnătura ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov.

Totodată, el a făcut parte din Comunitatea Rușilor Lipoveni din România până în iulie 2025, când a fost exclus pentru neplata cotizației. Conducerea organizației a confirmat informația pentru Context.ro, iar deputatul CRLR, Silviu Feodor, a declarat că Afanasov nu reprezintă comunitatea și că afirmațiile sale nu exprimă poziția rușilor lipoveni din România.