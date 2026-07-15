Lovitură pentru bărbații ucraineni apți de luptă: vor trebui să facă dovada plecării legale pentru a obține protecție în UE

Uniunea Europeană schimbă regulile pentru refugiații ucraineni. Bărbații aflați sub incidența obligațiilor militare vor trebui să demonstreze că au părăsit legal Ucraina sau că sunt scutiți de serviciul militar pentru a putea obține statutul de protecție temporară.

Potrivit Consiliului Uniunii Europene, acordul politic al ambasadorilor va fi urmat, în următoarele săptămâni, de adoptarea formală a deciziei de către Consiliu. Actul va fi publicat ulterior în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare în ziua următoare publicării.

Conform noilor prevederi, cetățenii ucraineni care solicită pentru prima dată protecție temporară în statele membre și care sunt supuși obligațiilor de mobilizare vor trebui să prezinte documente care să ateste că și-au îndeplinit obligațiile prevăzute de legislația ucraineană sau că sunt exceptați de la serviciul militar, scrie dialog.

Printre documentele acceptate se numără un pașaport care conține dovada ieșirii legale din Ucraina, precum și documente, în format fizic sau electronic, care confirmă existența unei scutiri de la serviciul militar, acolo unde este cazul.

Mecanismul de protecție temporară a fost activat de Uniunea Europeană în martie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse la scară largă asupra Ucrainei.

Acesta le oferă refugiaților drept de ședere, acces la piața muncii, servicii medicale, educație și asistență socială în statele membre.

Potrivit celor mai recente date, la 31 mai 2026, aproximativ 4,28 milioane de cetățeni ucraineni beneficiau de statut de protecție temporară în Uniunea Europeană.