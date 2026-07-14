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Una dintre cele mai incredibile povești de supraviețuire din istorie. Cum au reușit patru copii să rămână în viață 40 de zile în jungla amazoniană

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Acum trei ani a avut loc una dintre cele mai incredibile povești de supraviețuire din istoria omenirii. Patru copii, dintre care unul de 11 luni au reușit să rămână în viață în jungla amazoniană timp de 40 de zile, înfruntând pericole, foamete și boli. 

Cei patru copii au fost găsiți după 40 de zile
Copiii salvați din jungla amazoniană FOTO economictimes.indiatimes

Cu mai bine de trei ani în urmă, pe 1 mai 2023, un avion ușor Cessna 206, cu șapte persoane la bord, printre care și patru copii cu vârste cuprinse între 11 luni și 13 ani, s-a prăbușit în jungla amazoniană, pe teritoriul Columbiei. Inițial s-a presupus că toți ocupanții avionului au murit. Până când echipele de salvare au realizat ceva șocant: cadavrele copiilor, care ar fi trebuit să fie în epava avionului prăbușit, nu erau acolo. Cei patru copii începuseră, de fapt, o luptă acerbă pentru supraviețuire într-un mediu în care puțini adulți ar putea rezista. Este începutul uneia dintre cele mai miraculoase povești de supraviețuire din istoria umanității.

Un avion prăbușit în junglă

Să începem cu începutul. Familia lui Manuel Ranoque, adică soția sa, cei patru copii, Lesly (13 ani), Soleiny (9 ani), Tien (4 ani) și Cristin (11 luni), dar și unchiul lor, Herman Mendoza, au urcat, pe 1 mai, într-un avion ușor Cessna 206, cu scopul de a ajunge în altă regiune a țării.

Manuel Ranoque declara jurnaliștilor că fugise din Araracuara, un sătuc columbian, de frica milițiilor și grupurilor de traficanți din zonă, care recrutau oameni cu forța. Ulterior, i-a trimis bani soției pentru a pleca și ea din zonă împreună cu copiii și pentru a reuni familia.

Avionul era pilotat de Hernando Murcia Morales, în vârstă de 57 de ani, cu aproximativ 8.300 de ore de zbor, adică un veteran al aviației. Aeronava trebuia să străbată o porțiune întinsă din jungla amazoniană pentru a ajunge în orășelul San José del Guaviare, aflat la 350 de kilometri spre nord.

La un moment dat, când avionul zbura deasupra pădurii tropicale din departamentul Caquetá, Columbia, motorul a început să dea rateuri. La ora 7:34, pilotul a transmis un apel de urgență, anunțând o defecțiune la motor, iar legătura radio s-a întrerupt la scurt timp după aceea. Forțele Aeriene Columbiene au trimis imediat aeronave pentru căutarea avionului, inclusiv un Basler BT-67 și un elicopter Bell Huey.

Aeronava Cessna, fabricată în 1982, nu a avut nicio șansă la impact. Singura șansă a fost aceea că arboretul dens a reușit să atenueze prăbușirea. Din cauza crengilor însă, aeronava s-a rupt în mai multe bucăți. Pilotul și Herman Mendoza au murit pe loc în urma impactului. Femeia și cei patru copii au supraviețuit, reușind să scape cu viață în corpul principal al avionului, care a ajuns la sol.

O luptă dură pentru supraviețuire

Reușind să iasă din avion, Magdalena Mucutuy Valencia și cei patru copii au început o luptă dură pentru supraviețuire. Și asta în condițiile în care jungla amazoniană este un loc în care numai puțini reușesc să facă față. Este vorba, în principal, despre triburile indigene sau despre specialiștii în supraviețuire din trupele de elită ale diferitelor armate. În rest, este un loc care te înghite de viu.

Șerpi constrictori de dimensiuni uriașe, prădători feroce precum jaguarii, șerpi și insecte veninoase, dar și multe alte pericole îi pândeau la tot pasul. Nu mai are rost să adăugăm că, în acea perioadă, în jungla amazoniană ploua aproximativ 16 ore pe zi.

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În plus, mama și cei patru copii nu aveau mâncare, apă, medicamente sau bandaje. De altfel, Magdalena Mucutuy Valencia, rănită destul de grav în urma accidentului, a murit la patru zile de la prăbușire. Înainte de a închide ochii, și-a îndemnat copiii să caute ajutor.

Lesly, fiica de 13 ani, a preluat conducerea grupului. A reușit să salveze un sac de manioc din epava avionului și a recuperat mai multe sticle pentru a stoca apă, inclusiv un biberon pentru Cristin, sora ei, care a împlinit vârsta de un an chiar acolo, în junglă. Lesly a preluat rolul mamei pentru fiecare dintre copii, în primul rând pentru Cristin.

Cei ajunși la locul accidentului și-au dat seama că cei mici ar putea fi încă în viață. A urmat o operațiune extremă de căutare, în care au fost implicate armata columbiană, dar și triburile de indigeni. Epava aeronavei Cessna a fost localizată abia pe 15 mai, la două săptămâni după prăbușire. Ne putem da seama ce înseamnă o misiune de căutare într-o junglă uriașă, densă și plină de pericole la tot pasul.

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Copiii s-au îndepărtat mult de epavă tocmai pentru a căuta ajutor, dar și pentru a găsi o cale de a ieși din junglă. Acest lucru a îngreunat misiunea salvatorilor. Cu toate acestea, copiii au reușit, în mod miraculos, să supraviețuiască.

Unii ar spune că nu a fost chiar un miracol. Aceștia făceau parte din comunitatea indigenă Witoto, oameni familiarizați cu viața în junglă. Copiii, precum Lesly, au fost învățați de mici să vâneze, să pescuiască și să culeagă hrană din natură. Știau să-și croiască drum prin junglă și cum să se ferească de cele mai periculoase animale. În plus, știau să deosebească plantele otrăvitoare de cele comestibile.

Specialiștii spun că cei patru copii au avut noroc și de faptul că, în acea perioadă, jungla era în sezonul de rodire, oferind o mulțime de fructe bune de consum.

Uimitor este și felul în care Lesly a reușit să aibă grijă de sora cea mai mică și să o hrănească cu un biberon, folosind diferite sucuri din plante.

Practic, copiii au supraviețuit hrănindu-se cu fructe de avichure (asemănătoare fructului pasiunii), cu milpesos, fructe despre care se spune că au un gust asemănător cu cel al avocado-ului, dar și cu fructe de palmier Bacaba.

În sticle adunau apă de ploaie de pe frunzele mari ale copacilor. În mod uimitor, nu umpleau sticlele cu apa potențial contaminată din pâraie. Așadar, cunoșteau bine multe trucuri de supraviețuire.

În plus, Lesly luase din avionul prăbușit o prelată, o plasă împotriva țânțarilor, o lanternă, o cutie muzicală, dar și câteva haine. Pentru a se feri de prădători, se ascundeau în trunchiuri de copaci goale, iar uneori Lesly construia adăposturi din crengi, pe care le lega cu elastice de păr.

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Copiii au străbătut un areal întins, dar s-au învârtit destul de mult în cerc, pentru că nu reușeau să distingă un drum sau o zonă familiară prin desișul dens al junglei.

Descoperiți după 40 de zile

Echipele de salvare au străbătut aproximativ 1.450 de kilometri în căutarea lor. Au fost implicați atât soldați, cât și numeroși indigeni. Sute de oameni dornici să-i găsească pe copii în viață.

După 40 de zile, i-au găsit la aproximativ 10 kilometri de locul prăbușirii avionului.

Potrivit salvatorilor, copiii erau subnutriți și prezentau numeroase înțepături de insecte, însă nu aveau probleme grave de sănătate.

Raportul final, publicat în 2025, a concluzionat că principala cauză a accidentului a fost defectarea motorului, provocată cel mai probabil de o defecțiune a sistemului de alimentare cu combustibil sau de contaminarea combustibilului.

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