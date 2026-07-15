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Cum valorifică ANAF bunurile confiscate. Românii au stat la coadă să cumpere hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu

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Interesul uriaș stârnit de cele 773 de articole vestimentare confiscate de la firma Biancăi Drăgușanu a adus în atenția publicului modalitatea prin care ANAF valorifică bunurile confiscate sau sechestrate. De la haine și bijuterii până la mașini, apartamente și utilaje, toate bunurile confiscate de ANAF pot ajunge la vânzare și orice român poate participa la licitații. 

Bianca Drăgușanu în diferite ipostaze
Românii s-au înghesuit să vadă hainele Biancăi Drăgușanu confiscate de ANAF

În prima zi a licitației, zeci de persoane s-au așezat la coadă să vadă articolele Biancăi Drăgușanu scoase la vânzare de ANAF, semn că notorietatea proprietarei și prețurile accesibile au transformat licitația într-un eveniment cu un interes mult peste cel obișnuit.

Cum au ajuns hainele la ANAF

Articolele vestimentare provin de la Bella Farfallina SRL, firma deținută de Bianca Drăgușanu. Hainele au fost confiscate în urma perchezițiilor efectuate în vara anului 2024 într-un dosar de evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, administratorii societății ar fi omis să declare venituri de peste 2,4 milioane de lei obținute în perioada 2017-2023 din comercializarea articolelor vestimentare. După confiscare, bunurile au intrat în procedura de valorificare administrată de ANAF. 

Lotul cuprinde 773 de articole, printre care 305 bustiere, 243 de colanți, 86 de bluze, 81 de geci și paltoane din piele sau blană, salopete, treninguri și o rochie, valoarea de pornire fiind de 63.795 de lei. 

Poze cu haine scoase la licitație de ANAF
ANAF a scos la licitație 773 de articole de îmbrăcăminte confiscate de la firma Biancăi Drăgușanu

Nu doar haine. ANAF vinde aproape orice bun confiscat

Cazul Biancăi Drăgușanu este doar unul dintre miile de bunuri pe care Fiscul le valorifică anual.

Prin platforma electronică de licitații pot fi scoase la vânzare:

  • autoturisme și motociclete;
  • apartamente, case și terenuri;
  • spații comerciale;
  • utilaje și echipamente industriale;
  • mobilier și aparatură;
  • bijuterii și metale prețioase;
  • articole vestimentare;
  • alte bunuri mobile și imobile intrate în proprietatea statului.

Bunurile provin fie din executări silite, fie din confiscări dispuse de autorități sau instanțe, scopul fiind recuperarea creanțelor bugetare sau valorificarea bunurilor intrate în proprietatea statului.

Bianca Drăgușanu își vinde apartamentul din Dubai. „Tot ce am, case, mașini și alte bunuri sunt cumpărate doar de mine“

Cum funcționează licitațiile online

Din acest an, ANAF organizează licitațiile prin platforma electronică eLicitații ANAF, parte a procesului de digitalizare a administrației fiscale.

Bunurile sunt publicate mai întâi într-o secțiune de prezentare, unde pot fi consultate fotografiile, descrierile și prețul de pornire. După această etapă începe licitația propriu-zisă, desfășurată exclusiv online.

Participanții pot licita în timp real, iar dacă în ultimele minute apare o ofertă nouă, termenul de închidere poate fi prelungit automat pentru a permite și celorlalți ofertanți să răspundă.

Cine poate cumpăra

Oricine poate consulta gratuit bunurile disponibile pe platformă.

Pentru participarea la licitație este necesară înregistrarea în Spațiul Privat Virtual (SPV) și înscrierea pe platforma electronică a ANAF, după îndeplinirea condițiilor prevăzute de procedură. Odată autentificat, utilizatorul poate depune oferte și participa la licitațiile organizate online.

Cum se stabilește prețul

Prețul de pornire nu este ales arbitrar, ci este stabilit pe baza evaluării bunurilor. În timpul licitației, participanții concurează prin oferte succesive, iar adjudecarea se face în favoarea celui care oferă cel mai mare preț la închiderea procedurii.

Dacă un bun nu este vândut la prima licitație, legislația permite organizarea unor noi licitații, cu reducerea treptată a prețului de pornire, pentru a crește șansele de valorificare.

Platforma prin care ANAF își recuperează creanțele

Platforma electronică de licitații a fost lansată în 2026 pentru a înlocui procedurile clasice desfășurate la sediile administrațiilor fiscale și pentru a facilita accesul persoanelor interesate din întreaga țară.

Interesul generat de hainele confiscate de la Bianca Drăgușanu a făcut cunoscut publicului larg acest sistem, însă pe aceeași platformă sunt scoase periodic la licitație sute de alte bunuri, de la autoturisme și terenuri până la echipamente industriale și locuințe, care pot fi cumpărate de orice persoană interesată, în condițiile prevăzute de lege.

Ghid de cumpărături

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