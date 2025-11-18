search
Revocarea lui Ludovic Orban provoacă un val de critici la adresa lui Nicușor Dan. „Nu ar fi ajuns niciodată unde e dacă Orban nu îl susținea..."

0
0
Publicat:

Revocarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial a stârnit un val de reacții în mediul politic și public, mai mulţi politicieni și experți criticând decizia lui Nicușor Dan.

Declaraţiile despre C. Drulă i-au adus lui Ludovic Orban mazilirea. FOTO: Inquam/George Calin
Declaraţiile despre C. Drulă i-au adus lui Ludovic Orban mazilirea. FOTO: Inquam/George Calin

Anlişti şi oameni politici deopotrivă reacţionează după ce președintele Nicușor Dan și Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării, iar fostul lider PNL a fost revocat din funcția de consilier prezidențial pentru politică internă. Că reamintim că Ludovic Orban fusese numit în această funcție pe 6 octombrie 2025, iar ruptura de acum vine după un comentariu al acestuia privind folosirea imaginii președintelui în campania electorală a unui candidat pentru Primăria Capitalei.

Revocarea lui Ludovic Orban a fost interpretată de analiști și experți ca o decizie mai mult politică decât administrativă, generând dezbateri despre loialitate, leadership și gestionarea echipelor în administrația publică.

Mulți consideră că experiența și influența fostului lider PNL ar fi trebuit valorificate mai bine, eventual printr-o promovare sau menținerea sa într-un rol de consiliere strategică, pentru a evita pierderea expertizei și continuității în relațiile politice ale președintelui.

„Loialitatea și respectul nu sunt uni-direcționale”

În acest context, Gelu Duminică, sociolog și activist, a subliniat că poziția publică a consilierului nu a fost discutată cu președintele și că, din punct de vedere ierarhic, Ludovic Orban a greșit, însă considera că mazilirea pentru un „fleac” este exagerată. De asemenea, el atrage atenția că loialitatea într-o echipă trebuie să fie din abmele direcţii și că un lider ar trebui să gestioneze contradicțiile prin discuții deschise, nu prin eliminarea colaboratorilor valoroși.

Un consilier prezidențial vorbește în numele (și este «imaginea») Președintelui. Evident, poziția publică a dlui Orban nu a fost discutată cu ND. Din punct de vedere ierarhic, Dl Orban a greșit. 

Însă a fost o greșeală atât de mare încât să renunți la un om din echipă? A fost o greșeală atât de mare, încât să renunți la un om care ți-a fost alături când toți ceilalți, chiar și cei pe care-i susții azi, erau împotriva ta? Din punctul meu de vedere, a fost doar un  «fleac», cum bine l-a numit Ludovic Orban.

Loialitatea și respectul nu sunt uni-direcționale. Adică nu doar «subalternii» trebuie să fie loiali și să respecte «șeful». Ci, mai ales, invers. De fapt, asta e una dintre diferențele dintre un «șef» și un «lider»". Pentru un astfel de «fleac» niște oameni care se respectă ar fi avut o discuție incomodă, poate contondentă, în care fiecare să spună ce și cum gândește. Pentru că rolul unui consilier nu e să fie comod. Și al unui «consiliat», nu e să dea ordine.

Nicușor Dan a greșit. Mai mult, mult mai mult și cu efecte mult mai grave decât consilierul care a spus «fleacul»”, a scris marţi, pe Facebook, sociologul şi activistul Gelu Duminică, profesor asociat al Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București.

„Este antieroul meu preferat din politica noastră”

La rândul său, Cătălin Teniță, fost parlamentar și specialist în comunicare, a ţinut să puncteze printr-u mesaj pe reţelele de socializare că Ludovic Orban a avut un rol esenţial în momente de criză politică, amintind unificarea dreptei în București și consolidarea majorității fără compromisuri cu PSD. „Este antieroul meu preferat din politica noastră”, a punctat Teniță, evidențiind rolul strategic al lui Orban în succesele politice ale Capitalei.

Citește și: Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan. Anunțul transmis de Administrația Prezidențială

„Orban a salvat de trei ori situația.

O dată când a dat-o jos pe Viorica.

O dată când a unit dreapta la București și s-a câștigat solid, ND included. Singuri 4 ani când nu a fost nevoie de PSD, Piedone, Generalul Oprea sau Felix Voiculescu pentru majoritate in consiliu.

O dată când a săltat-o pe Lasconi in turul doi înapoi prin renunțarea la candidatura lui.

Uitați-va la mine, că o să o mai salveze o dată.

E antieroul meu preferat din politica noastră”, notează fostul parlamentar  Cătălin Teniţă, specialist în comunicare și comunități digitale.

„Semnalul mazilirii pe delict de opinie e urât”

Ștefăniță Radu, colonel în rezervă și doctor în Istorie Contemporană, a afirmat că revocarea este o greșeală, dat fiind experiența și clarviziunea politică a lui Orban. Potrivit acestuia, despărțirea pe criterii de opinie transmite un semnal negativ și contrastează cu principiile care l-au susținut pe Nicușor Dan în ascensiunea sa politică.

„Destituirea lui Ludovic Orban este o greșeală, cum și numirea nu i se potrivea. Cum am mai scris asta, pentru că fostul lider al PNL are o uriașă experiență politică și administrativă, un antiuselism demonstrat și o clarviziune rară în decizia românească. Mult peste funcția de consilier.

Indiferent de opinii (disonante cu șeful statului, e adevărat) Ludovic Orban, odată numit, trebuia păstrat pe lângă președintele Nicușor Dan și lansat într-o funcție mai înaltă ulterior (și asta am mai scris). Va fi mai bine fără el? Nu cred.

Se va vedea asta. Repede.

Încă ceva. Semnalul mazilirii pe delict de opinie e urât. Opus total curentului care l-a făcut pe fostul Primar General președinte. Iar asta l-a apropiat de ce am schimbat în mai: România lor.

Citește și: Ludovic Orban nu crede că USR a pus presiune pe Nicușor Dan să fie demis din funcția de consilier prezidențial

Nu ne mai dorim un Zeus, domnule președinte”, scrie Ştefăniță Radu, colonel în rezervă și doctor în Istorie Contemporană.

„ND nu ar fi ajuns niciodată unde e dacă Orban nu îl susținea...”

Andrei Caramitru, economist și fost consultant politic, a remarcat că Nicușor Dan nu ar fi ajuns primar fără sprijinul lui Orban și consideră că decizia de a-l revoca este „groaznică din punct de vedere uman”, umilind public un om care i-a fost alături în momente decisive.

„ND nu ar fi ajuns niciodată unde e dacă Orban nu îl susținea cu PNL-ul și îl împingea când era singur spre primărie - altfel nu ajungea niciodată primar. Și l-a mai ajutat masiv și din octombrie 2024 până când a fost ales.

Bolojan - dacă decidea să candideze la președinție când el era interimar - câștiga . ND era acum primar. A făcut însă un pas în spate lăsând strada liberă pentru ND, pentru ideea de a merge în tandem după…

Uman vorbind mi se pare cumplit să te lupți fix cu ăia care te-au pus unde ești. Faza cu Orban e groaznică pentru ca umilești public un om fără de care nu erai nimic… Poate politic are sens, există un calcul. Dar uman vorbind nu știu ce să zic…”, este mesajul transmis de economistul Andrei Caramitru pe Facebook.

