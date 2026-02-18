Pensionarii care lucrează la stat vor lua 15% din pensie dacă rămân în sistem: proiectul privind cumulul pensie-salariu, adoptat zilele următoare

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seara, că proiectul de lege privind limitarea cumulului pensiei cu salariul în sistemul public va fi adoptat de Guvern „în zilele următoare”, măsura fiind parte a pachetului de reforme din administrația centrală și locală.

Șeful Executivului a explicat că noul cadru legislativ va urma modelul aplicat în prezent magistraților.

„După modelul care se aplică la magistrați, în condițiile în care, de exemplu, cu un magistrat lucrează în sistemul de magistratură, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia și de pensie integral și de salariu, ci doar de 15% din valoarea pensie. Dacă acest sistem este valabil pentru magistrați, este firesc să fie valabil și pentru celelalte categorii din sectorul public”, a afirmat Ilie Bolojan, la Digi24.

Prim-ministrul a arătat că verificările privind schema de personal din ministere și alte instituții ale statului au indicat, în anumite cazuri, un număr de angajați peste cel justificat de activitate.

Acesta susține că ar trebui să fie avantajați cei care depind exclusiv de salariu.

„În condițiile în care se constată că într-un minister, sau în orice autoritate centrală, de exemplu, există, în urma unui audit de personal, mai mulți oameni decât este necesar, mi se pare că din punct de vedere social, din punct de vedere al stabilității în instituție, este mult mai corect ca un om care are un venit stabil să nu mai cumuleze pensia cu salariul. Iar cel care nu are un alt venit, dar este un bun profesionist, să rămână în sistem și în felul acesta ar fi un lucru bun și din punct de vedere social, mult mai echitabil” a explicat premierul Bolojan.

Măsura face parte dintr-un program mai amplu de restructurare și eficientizare a cheltuielilor publice, anunțat de Guvern în ultimele săptămâni. Autoritățile susțin că schimbările sunt necesare pentru echilibrarea bugetului și pentru creșterea eficienței administrației.