Miercuri, 18 Februarie 2026
Bolojan respinge cota progresivă, invocată de Isărescu: „Nu e de actualitate”

Publicat:
Ultima actualizare:

Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri declarația guvernatorului Mugur Isărescu, care a explicat că introducerea cotei progresive de impozitare nu ar fi avut același impact asupra inflației precum majorarea TVA.

Premierul Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos
Premierul Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos

„Schimbarea sistemelor de impozitare nu se poate face peste noapte. Este nevoie de cel puțin un an pentru ca Ministerul Finanțelor să poată pune în practică orice politică de schimbare a impozitării. Personal, considercă, în situația actuală, în condițiile în care oricum avem o situație complicată din punct de vedere bugetar, iar finanțele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe digitalizare, nu este de actualitate acest proiect”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Digi 24.

Miercuri, în cadrul prezentării Raportului trimestrial asupra inflației, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a spus că introducerea cotei progresive nu ar fi avut acelaşi impact asupra inflaţiei precum creşterea TVA. 

„Nu am introdus în februarie anul precedent pachetul de măsuri fiscale pentru că nici nu știam care va fi. Atunci, în februarie, dacă vă mai aduceți aminte, în afară de situația politică complicată pe care am trăit-o cu toții, se discutau mai multe pachete de măsuri fiscale, inclusiv introducerea cotei progresive, care n-ar fi avut același impact asupra inflației. Deci nu aveam cum să introducem atunci un pachet pe care nu-l cunoșteam. Nu știam nici cât și până unde va fi liberalizat prețul la energie electrică, dar imediat ce măsurile au fost adoptate, în iulie-august, am revizuit prognoza și ne-am apropiat foarte mult de ceea ce, până la urmă, s-a întâmplat în decembrie anul trecut”, a declarat guvernatorul BNR.

