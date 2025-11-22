Cumulul pensie-salariu, interzis pentru majoritatea angajaților la stat: cine poate continua să primească pensia integrală și care sunt excepțiile

Guvernul Bolojan a lansat în consultare publică proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul pentru angajații din sectorul public, vizând în special pensiile de serviciu și pensiile militare.

Documentul a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii și stabilește clar condițiile și excepțiile aplicabile.

Potrivit articolului VI al proiectului, „personalul plătit din fonduri publice, inclusiv angajații regilor autonome înființate de stat, societăților naționale sau cu capital majoritar de stat, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii sau decizia privind pensia de serviciu ori pensia militară, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”.

De asemenea, „persoanele beneficiare de pensie de serviciu sau pensie militară pot fi menținute în activitate doar dacă acceptă reducerea cuantumului pensiei cu 85%”. Această prevedere se aplică și în cazul reîncadrării în baza unui nou raport de muncă sau serviciu.

Conform proiectului, „în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii, ordonatorii de credite/angajatorii au obligația de a înceta contractele de muncă sau raporturile de serviciu ale pensionarilor care nu și-au exprimat opțiunea de continuare a activității cu reducerea pensiei”.

În urma alegerii opțiunii, casele de pensii vor emite decizii de recalculare, cu aplicarea noului cuantum de la prima zi a lunii următoare depunerii cererii. Reluarea dreptului de pensie nepenalizat se poate face ulterior, pe baza cererii și a documentului care atestă încetarea raportului de muncă.

Proiectul prevede și excepții importante. „Persoanele alese în funcții publice, cele numite prin hotărâri ale Parlamentului, cei cu mandate prevăzute în Constituție pe durata exercitării mandatului, precum și persoanele numite de președintele României prin decizii ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării pot cumula pensia cu salariul pe durata mandatului”, arată documentul.

Astfel, proiectul limitează semnificativ posibilitatea de cumul pensie-salariu pentru angajații la stat, dar permite anumitor categorii să beneficieze în continuare de ambele venituri legal.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, într-un interviu acordat Știrilor ProTV, că această măsură reprezintă unul dintre „elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal”, care reprezintă un obiectiv al Guvernului Bolojan.

„Unul din elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal este și adoptarea interdicției cumului pensiei cu salariu. Pentru că avem cel puțin 15.000 de posturi în care avem oameni care sunt practic la pensie, care s-au reangajat imediat după pensionare în sectorul public. Ori, în moment în care există această interdicție, o bună parte din acești oameni care sunt angajați ar opta, într-o variantă sau alta, și foarte probabil ar renunța la funcția din sectorul public. Acele posturi devin vacante, nu mai pot fi ocupate. Și deci o reducere a cheltuielilor de personal înseamnă și această metodă, nu înseamnă tăieri de salarii, ca să ne înțelegem foarte bine”, a spus premierul.