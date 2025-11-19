Ilie Bolojan, despre proiectul privind interzicerea cumulului pensiei speciale cu salariul la stat: „Acele posturi devin vacante, nu mai pot fi ocupate”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, că Guvernul pe care îl conduce intenționează să adopte un proiect de lege prin care să interzică cumulul pensiei cu salariul în cazul pensiilor speciale, adică cele „necontributive”.

Prim-ministrul a explicat, într-un interviu acordat Știrilor ProTV, că această măsură reprezintă unul dintre „elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal”, care reprezintă un obiectiv al Guvernului Bolojan.

„Unul din elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal este și adoptarea interdicției cumului pensiei cu salariu. Pentru că avem cel puțin 15.000 de posturi în care avem oameni care sunt practic la pensie, care s-au reangajat imediat după pensionare în sectorul public. Ori, în moment în care există această interdicție, o bună parte din acești oameni care sunt angajați ar opta, într-o variantă sau alta, și foarte probabil ar renunța la funcția din sectorul public. Acele posturi devin vacante, nu mai pot fi ocupate. Și deci o reducere a cheltuielilor de personal înseamnă și această metodă, nu înseamnă tăieri de salarii, ca să ne înțelegem foarte bine”, a spus premierul.

„Cred că este oportun să adoptăm acest proiect, respectând prevederile constituționale”

Ilie Bolojan a mai precizat că, în loc „să concediem o persoană care nu are altă sursă de venit, e mult mai echitabil din punct de vedere social să plece altă persoană”.

Premierul a subliniat că această viitoare propunere legislativă vizează doar pensiile care „se bazează în principal pe necontributivitate”

„Prin această situație, cred că este oportun să adoptăm acest proiect, respectând prevederile constituționale, în așa fel încât să avem aceste efecte. Dacă tot trebuie să ne reducem cheltuieli de personal, decât să concediem o persoană care nu are altă sursă de venit, e mult mai echitabil din punct de vedere social să plece altă persoană. Ea se referă la cumulul pe pensiile necontributive”.

„Nu afectează zona de educație sau de sănătate”

Ilie Bolojan a adăugat:

„Prin urmare, ea nu afectează zona de educație sau de sănătate, pentru că în educație sau în sănătate aceste cumuluri sunt situații excepționale, care sunt date, sau de anumite realități, de exemplu, un deficit de profesor de fizică, de exemplu, pe care îl avem, și atunci un profesor de fizică, pensionar, dacă n-ai cu cine să-l înlocuiești, e mai bine să rămână în continuare în activitate, dacă dorește acest lucru.

Sau deficit în anumite zone din țară de profesori sau de cadre medicale. S-ar putea să ai un spital mai mic, în care nu există o cerere sau atractivitate mare pentru medici. Și atunci, dacă am un medic bun care este în pragul pensiei, el poate să rămână în continuare dacă n-are cine să-l înlocuiască, decât să se desființeze, nu știu, o secție de spital sau o anumită specializare. Deci această propunere se referă doar pentru pensiile care se bazează în principal pe necontributivitate”, a declarat premierul Ilie Bolojan pentru Știrile ProTV.