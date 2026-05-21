Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
Senator PSD, atac la Ilie Bolojan: „Profilul unui premier obsedat de austeritate, dar și de propria persoană”

Senatorul PSD, Paul Stănescu l-a criticat dur pe Ilie Bolojan, într-un comunicat în care îl acuză că a promovat măsuri de austeritate care au afectat nivelul de trai al românilor și că a ajuns să fie „obsedat” atât de reducerea deficitului, cât și de propria imagine publică.

Senatorul PSD, Paul Stănescu l-a criticat dur pe fostul premier Ilie Bolojan. FOTO: Mediafax

Social-democratul susține că Bolojan, perceput inițial drept „un primar determinat să guverneze în interesul românilor”, ar fi început să ia decizii „de unul singur, ca la primărie”, transformând politica economică într-o „obsesie” pentru tăieri și majorări de taxe.

„Să taie, să crească taxele, să mai scurteze pe ici, pe colo, să reducă deficitul cu orice preț”, afirmă Stănescu în comunicat.

Senatorul PSD îl acuză pe Bolojan că a afectat mai multe categorii sociale prin măsurile promovate în timpul mandatului.

„Să impui taxe persoanelor cu dizabilități, să calci în picioare profesorii, să încerci să blochezi salariul minim, banii pentru pensionari sau să aprobi tot felul de contracte și acorduri toxice”, susține liderul social-democrat.

În comunicat, Paul Stănescu afirmă că Ilie Bolojan ar fi devenit tot mai preocupat de propria persoană și că transmite ideea că România nu poate funcționa fără el.

„Am ajuns să trăim vremuri în care ni se spune că nu se poate fără acest «conducător». Ne amenință că, dacă el pleacă, problemele rămân”, a declarat senatorul PSD.

Acesta îl acuză pe acesta și de aroganță politică, susținând că „a început să confunde interesul public cu propriile ambiții și cu interesele unui cerc restrâns de putere”.

Paul Stănescu mai afirmă că România traversează o perioadă economică dificilă, invocând recesiunea, scăderea consumului, dificultățile din industrie și inflația ridicată.

„Ați avut șansa să demonstrați echilibru și responsabilitate. Ați ales austeritatea fără sens, tăierile fără reformă și deciziile luate departe de oameni”, se arată la finalul comunicatului transmis de senatorul PSD.

