Paul Stănescu susține că PSD a greșit refuzând colaborarea cu AUR: „Sunt reprezentanții a 20% dintre români”

Senatorul PSD Paul Stănescu, fost secretar general al partidului, a declarat marți seară că social-democrații au greșit atunci când au exclus din start orice formulă de guvernare alături de AUR.

De asemenea, Stănescu a precizat că, dacă guvernul Veștea nu va fi învestit, Sorin Grindeanu ar trebui să își asume funcția de prim-ministru.

„Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea propunere de premier. PSD a câștigat alegerile. Cum să nu vrea? A spus public că vrea”, a declarat Paul Stănescu.

Întrebat despre colaborarea cu AUR, Stănescu a subliniat că PSD s-a înșelat refuzând colaborarea cu partidul condus de George Simion.

„AUR ce are? Românii au votat 20% AUR. Sunt reprezentanții a 20% dintre români. (...) PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR”, a afirmat Stănescu.

Parlamentarii AUR au părăsit sala de plen

Declarațiile făcute de Paul Stănescu survin în contextul eșecului negocierilor dintre PSD și AUR privind o eventuală susținere a guvernului condus de Adrian Veștea. La îndemnul lui George Simion, senatorii și deputații AUR au părăsit sala. Printre aceștia s-a numărat și Mohammad Murad, cel care înaintea ședinței anunțase că va vota în favoarea învestirii.

„Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători, ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor pentru România, pentru țara noastră”, a declarat liderul AUR de la tribuna Parlamentului.

De asemenea, prin vocea senatorului Petrișor Peiu, AUR a criticat dur programul de guvernare al cabinetului Veștea, pe care l-a acuzat că nu a înțeles gravitatea situației cu care se confruntă România.

„Citind programul de guvernare propus de guvernul pe care trebuie să-l votăm astăzi sau să nu-l votăm, am dedus că nu au înțeles că trecem printr-o criză profundă. Pentru că cei care constituie acest guvern, posibil guvern, ne cer să-i votăm pentru a aplica exact aceleași măsuri ca guvernul care a fost demis prin moțiune de cenzură. Nu rezultă de nicăieri din acest program de guvernare că noua echipă propusă a înțeles gravitatea situației în care suntem și a înțeles unicitatea fenomenului de stagflație cauzat fix de aceleași măsuri care sunt propuse pe mai departe”, a susținut Peiu de la tribuna Parlamentului.