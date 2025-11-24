search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Săptămână decisivă pentru pensiile magistraților. Jaloanele PNRR presează reforma Guvernului

0
0
Publicat:

Guvernul intră în cea mai tensionată săptămână pentru reforma pensiilor magistraților. România riscă să piardă 230 milioane de euro din PNRR dacă legea nu trece rapid cu avizul CSM. Executivul promite asumarea răspunderii până vineri.

Ilie Bolojan, pregătindu-se pentru briefingul de presă al unei ședințe de guvern. Foto: Inquam Photo
Ilie Bolojan, pregătindu-se pentru briefingul de presă al unei ședințe de guvern. Foto: Inquam Photo

Pensiile magistraților revin în prim-plan în cea mai tensionată săptămână pentru reforma Guvernului. Executivul încearcă să respecte jaloanele PNRR care impun un termen strict pentru adoptarea proiectului. România riscă să piardă 230 de milioane de euro dacă legea nu avansează la timp.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat că jaloanele PNRR au termene fixe care nu permit prelungiri. Din acest motiv, Reforma Guvernului trebuie să se miște rapid, cu toate etapele legislative parcurse până pe 28 noiembrie. Președintele Nicușor Dan a vorbit despre o posibilă marjă tehnică de flexibilitate, însă numai dacă România prezintă un progres clar în procesul legislativ.

Guvernul României așteaptă avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În această săptămână au loc Adunările Generale ale instanțelor și parchetelor, iar după centralizarea opiniilor, Plenul CSM trebuie să emită avizul instituțional pe legea care modifică pensiile magistraților. Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul vrea să își asume răspunderea în Parlament joi sau vineri, dacă avizul vine la timp.

Proiectul publicat de Guvern în transparență decizională stabilește că pensia va reprezenta 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani, cu un plafon de 70% din ultima indemnizație netă. Reforma Guvernului include și o perioadă de tranziție de 15 ani pentru atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani. Magistrații vor avea nevoie în continuare de minimum 25 de ani vechime, dintre care maximum 10 ani pot proveni din alte profesii juridice.

Proiectul privind pensiile magistraților a făcut parte din pachetul anterior de responsabilitate politică. Curtea Constituțională (CCR) l-a respins deoarece nu exista avizul consultativ al CSM. Guvernul încearcă acum să evite repetarea acestei situații și vrea un parcurs legislativ complet.

Totul se joacă în raport cu jaloanele PNRR, astfel că reforma Guvernului ar trebui să fie validată, adoptată și transmisă către Bruxelles în timp util. Dacă legea nu avansează în ritmul cerut, România poate pierde cele 230 de milioane de euro alocate reformei sistemului de pensii din justiție. Guvernul încearcă să accelereze acest întreg proces, însă calendarul rămâne strâns, iar toată atenția publică va fi orientată în această săptămână în jurul acestui subiect.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
digi24.ro
image
O familie care trăia izolată într-o pădure din Italia a rămas fără cei trei copii după ce au fost preluați de autorități
stirileprotv.ro
image
Scenă incredibilă pe aeroportul din Köln: doi ROMÂNI, filmați când alergau pe pistă după un avion Wizz Air. Cum au ajuns acolo
gandul.ro
image
Vremea se încălzește zilele următoare, apoi se răcește brusc. Vezi prognoza pe următoarele două săptămâni
mediafax.ro
image
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Scandalul preotului abuzator, Visarion Alexa, condamnat pentru agresiune sexuală în altar. Mărturia femeii abuzate: „M-a forțat pentru a rămâne cu mâna în zona inghinală”
libertatea.ro
image
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
digi24.ro
image
A fugit de războiul din Ucraina și a reușit imposibilul în sportul sacru al Japoniei » L-a învins pe legendarul Hoshoryu, imaginile sunt de Hollywood
gsp.ro
image
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Cum obţii autorizația ISCIR pentru centrala termică: costuri şi acte necesare
playtech.ro
image
Iuliu Mureșan a reacționat în direct despre transferul lui Emerllahu la FCSB: „1,5 milioane de euro”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
Fetiță româncă, la un pas să fie răpită de lângă tatăl său, direct din cărucior, de către un tânăr tunisian
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
A murit Cătălin Stănescu! Tânărul politician de 37 de ani a sfârșit tragic, într-un accident oribil. A lăsat o familie distrusă în urma lui!
romaniatv.net
image
Vrei un loc de muncă plătit cu 8000 de euro? Se fac angajări
mediaflux.ro
image
Noul iubit al Emmei Răducanu? Englezii au aflat cine este bărbatul care a ieșit din apartamentul sportivei
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate
click.ro
image
Cine este Gabriela Popi, doctorița găsită moartă în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Avea 50 de ani și era dată dispărută de trei zile
click.ro
image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
Impletitura cu scortisoara si glazura Sursa foto shutterstock 1381752479 jpg
Împletitură cu scorţişoară şi glazură. Te face să uiţi de diete!
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Un aristocrat britanic își caută soție. Oferă 50.000 de lire sterline, dar are o listă cu pretenții cam ciudate

OK! Magazine

image
Scandal înainte de Crăciun. Meghan Markle și rochia scumpă pe care a „furat-o” de la o ședință foto. La fel a făcut și cu pantofii de logodnă

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
7 greșeli comune în bucătărie, care cresc nivelul de colesterol