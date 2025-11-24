Săptămână decisivă pentru pensiile magistraților. Jaloanele PNRR presează reforma Guvernului

Guvernul intră în cea mai tensionată săptămână pentru reforma pensiilor magistraților. România riscă să piardă 230 milioane de euro din PNRR dacă legea nu trece rapid cu avizul CSM. Executivul promite asumarea răspunderii până vineri.

Pensiile magistraților revin în prim-plan în cea mai tensionată săptămână pentru reforma Guvernului. Executivul încearcă să respecte jaloanele PNRR care impun un termen strict pentru adoptarea proiectului. România riscă să piardă 230 de milioane de euro dacă legea nu avansează la timp.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a explicat că jaloanele PNRR au termene fixe care nu permit prelungiri. Din acest motiv, Reforma Guvernului trebuie să se miște rapid, cu toate etapele legislative parcurse până pe 28 noiembrie. Președintele Nicușor Dan a vorbit despre o posibilă marjă tehnică de flexibilitate, însă numai dacă România prezintă un progres clar în procesul legislativ.

Guvernul României așteaptă avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). În această săptămână au loc Adunările Generale ale instanțelor și parchetelor, iar după centralizarea opiniilor, Plenul CSM trebuie să emită avizul instituțional pe legea care modifică pensiile magistraților. Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul vrea să își asume răspunderea în Parlament joi sau vineri, dacă avizul vine la timp.

Proiectul publicat de Guvern în transparență decizională stabilește că pensia va reprezenta 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani, cu un plafon de 70% din ultima indemnizație netă. Reforma Guvernului include și o perioadă de tranziție de 15 ani pentru atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani. Magistrații vor avea nevoie în continuare de minimum 25 de ani vechime, dintre care maximum 10 ani pot proveni din alte profesii juridice.

Proiectul privind pensiile magistraților a făcut parte din pachetul anterior de responsabilitate politică. Curtea Constituțională (CCR) l-a respins deoarece nu exista avizul consultativ al CSM. Guvernul încearcă acum să evite repetarea acestei situații și vrea un parcurs legislativ complet.

Totul se joacă în raport cu jaloanele PNRR, astfel că reforma Guvernului ar trebui să fie validată, adoptată și transmisă către Bruxelles în timp util. Dacă legea nu avansează în ritmul cerut, România poate pierde cele 230 de milioane de euro alocate reformei sistemului de pensii din justiție. Guvernul încearcă să accelereze acest întreg proces, însă calendarul rămâne strâns, iar toată atenția publică va fi orientată în această săptămână în jurul acestui subiect.