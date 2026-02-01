search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
Ședința PSD înainte de noua sesiune parlamentară. Partidul discută pregătirea unui alt pachet de măsuri

0
0
Publicat:

Consiliul Politic Național al PSD se reunește duminică seară, de la 17.00, la Vila Lac, urmând să discute cu privire la mai multe subiecte de pe agendă, între care blocajul pachetelor pe reforma administrației și relansarea economică, precum și un alt pachet de solidaritate propus de PSD. 

Partidul discută propunerea unor noi măsuri FOTO Inquam / Octav Ganea
Partidul discută propunerea unor noi măsuri FOTO Inquam / Octav Ganea

Pe agenda discuțiilor sunt prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară, analiza internă cu privire la participarea la guvernare, precum și bugetul de stat pe anul 2026, care trebuie să ajungă în Parlament la finalul lunii februarie și situația blocajului pachetelor pe reforma în administrație și pe relansare economică, pe care partidul le vrea adoptate în același timp. 

Măsuri pentru categoriile sociale vulnerabile

Ministrul Muncii, Florin Manole, va propune în ședința PSD un pachet nou de măsuri sociale pentru categoriile vulnerabile, care va cuprinde ajutoare financiare pentru pensionari, precum și beneficii pentru copiii din familii monoparentale sau pentru persoanele cu dizabilități. 

„Pentru pensionari, avem două propuneri de ajutor, de Paşte şi de Crăciun, pe baza unor cuantumuri diferite, aşa cum a fost şi în 2023, când am mai avut acest proiect”, a spus ministrul Muncii, Florin Manole, la RTV.

Astfel, ajutoarele pentru pensionare ar urma să fie împărtite în două tranșe virate în aprilie si în decembrie, după cum urmează:

- Suma totală de 600 de lei pentru 1 milion de pensionari cu pensii mai mici de 3.000 de lei.

- Suma totală de 800 de lei pentru peste 600.000 de pensionari cu pensii mai mici de 2.000 de lei. 

- Suma totală de 1.000 de lei pentru 1,2 milioande de pensionari cu pensii mai mici de 1.500 de lei. 

Măsurile și posibilele condiționări cu privire la acest pachet social urmează să fie discutate în ședința de duminică seară. 

Schimbarea conducerilor din București

Pe agenda ședinței sunt și propunerile înaintate de președintele PSD București, Daniel Băluță, pentru conducerile filialelor din sectoarele 2,4 și 6, ca urmare a demisiilor foștilor președinți de organizații.

Astfel, Rareș Hopincă (primarul sectorului 2) este propus să o înlocuiască pe Rodica Nassar la conducerea filialei PSD Sector 2, ​​Alexandru Hazem Kansou (secretar executiv al PSD București) este propus să îl înlocuiască pe Andrei Trocan la conducerea filialei PSD Sector 4 și Adrian Vigheciu (viceprimar al Municipiului București) este propus să îl înlocuiască pe Gabriel Mutu la conducerea filialei PSD Sector 6. 

