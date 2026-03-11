Observatorii militari ruși își pierd încrederea în victorie: „Cum oprim acest coșmar?”

Războiul nu merge deloc bine pentru Rusia și probabil lucrurile se vor înrăutăți. Războiul de cucerire a Ucrainei pare fără speranță, iar Vladimir Putin nu pare să aibă o strategie de a ieși din război. Este verdictul patrioților critici la adresa guvernului, dar sentimentul de deziluzie pare să-i fi cuprins și pe bloggerii militari ruși pro-război, relatează Kyiv Post.

Comentariile vin în contextul unor vești bune pentru Ucraina pe câmpul de luptă, și numai; un număr tot mai mare de observatori, propagandiști și oficiali militari ruși pun la îndoială modul în care Kremlinul gestionează războiul, punând sub semnul întrebării strategia președintelui Vladimir Putin și a perspectivelor Rusiei de a obține victoria.

Chiar și unii susținători înfocați ai Kremlinului își exprimă oboseala și nerăbdarea legate de un final al războiului și o victorie care să vină odată. Ivan Pankin, jurnalist la Komsomolskaya Pravda, unul dintre cele mai citite tabloide aprobate de Kremlin (cu aproximativ 3.5 milioane de cititori în Rusia) s-a declarat mereu în favoarea unor lovituri agresive asupra orașelor și civililor ucraineni. Totuși, într-un interviu video din 8 martie, și-a pus întrebarea dacă se întrevede vreun final sau un orizont clar pentru acea multașteptată victorie.

„Toate satele și așa mai departe pe care trebuie să le capturăm pentru a atinge obiectivele operațiunii militare speciale - firește, vor fi ale noastre. Din motive strategice. Nu există absolut nicio îndoială în această privință,” a spus Pankin. „Problema este… când. Aceasta este întrebarea cheie. Când se va sfârși totul? Când se va termina până la urmă? Există, spun asta cu delicatețe, o anumită oboseală printre oameni. Ca să fiu moderat .”

„Operațiunea militară specială,” termenul oficial al Kremlinului pentru războiul din Ucraina, a intrat în al patrulea an. Totuși, după cum a sugerat Pankin, moralul public rusesc se clatină pe fondul eșecurilor repetate pe câmpul de luptă.

Danil Bezsonov, oficial de rang înalt în autoproclamata Republică Populară Donețk susținută de Rusia, a reflectat aceste preocupări într-un interviu de la sfârșitul lunii februarie pe canalul său Telegram. El a criticat problemele de lungă durată din conducerea militară rusă, care, spune el, împiedică succesul în Ucraina și care nu par aproape de a fi recunoscute și abordate.

„A trebuit să acceptăm realitatea că armamentul nostru nu este unic sau superior, nicio parte nu are arme mai bune, și există lucruri pe care inamicul le are, iar noi nu le avem,” a spus el. „Iar principala problemă, în opinia mea, una subiectivă, continuă să fie lipsa de profesionalism și motivație a ofițerilor de la comandă. Comunicarea dintre ofițeri și subordonați se bazează pe umilire și limbaj abuziv. Când o persoană se teme de comandant mai mult decât de moarte, mai mult decât de inamic, ei nu luptă foarte eficient.”

Aceste declarații nu au venit din senin. O contraofensivă ucraineană încă în curs în sudul regiunii Zaporojie a profitat de situația trupelor rusești demoralizate și a recucerit aproximativ 400 de kilometri pătrați de teritoriu pierdut. Grupuri mici de infanteriști bine instruiți au încercuit poziții rusești izolate, multe dintre acestea cu moralul scăzut și slăbite de foame și frig, în unele cazuri capturându-le. Aceste atacuri au marcat o premieră din luna octombrie 2023: forțele rusești au pierdut mai mult teren decât au câștigat.

Maksim Kalashnikov, un „scriitor militar patriotic” și editor al Military Industrial Journal, a criticat tacticile brutale de asalt ale Moscovei într-un vlog de duminică, subliniind efectele devastatoare ale loviturilor ucrainene cu drone și rachete asupra pozițiilor rusești din Donețk.

„Toate aceste bătălii poziționale… în ce ne-au aruncat? Liderii noștri, tacticile pe care le folosesc… S-a transformat în ceva de genul Primului Război Mondial,” a spus Kalashnikov. „Când infanteria noastră avansează, ca în Războiul ruso-japonez, ajunge în zonele de tragere ale inamicului, și apoi din aer vin drone, drone, drone. Este un lucru îngrozitor. Deci, cum oprim asta? Cum oprim acest coșmar? Pentru că, după cum știm, strategia de uzură aleasă de Moscova - acum acționează împotriva intereselor Federației Ruse.”

Acesta a mai adăugat că atacurile aeriene eficiente ale Kievului sunt „umilitoare”.

Căpitanul de marină rus retras Maksim Klimov a întărit aceste preocupări într-un interviu din 8 martie pentru Radio Avrora, o platformă uneori critică la adresa Kremlinului. El a avertizat că trupele de pe linia frontului sunt slab echipate și că corupția subminează logistica militară.

„În fiecare zi când raportăm ‘succese tactice,’ nu este vorba nici măcar de victimele suferite de trupele noastre,” a spus Klimov. „În fiecare zi în care nu obținem succes operațional și strategic, timpul acționează împotriva noastră… există o linie dincolo de care nu vedem nimic, și de acolo zboară multe, multe drone.”

Klimov a adăugat: „Achizițiile de echipamente avansate pentru trupele aflate efectiv pe linia frontului, care plătesc cu sânge, sunt ca picăturile de ochi.” Unele echipamente sunt, se pare, vândute în mod privat unităților de către comandanți de teren pentru profit.

Klimov, conform surselor deschise, are peste 100.000 de urmăritori, în majoritate militari profesioniști ruși. Kalashnikov ar avea aproximativ jumătate de milion de urmăritori. Pentru majoritatea telespectatorilor și cititorilor ruși, evocarea de către Kalashnikov a Primului Război Mondial și a Războiului Ruso-Japonez ar fi un avertisment mascat, dar fără echivoc, adresat conducerii: în ambele războaie, pierderile grele au dus la revolta armatei ruse, la revoluție și la răsturnarea conducerii politice naționale, notează Kyiv Post.

Chiar și foști comandanți au tras semnale de alarmă. Igor „Stelkov” Girkin, fost ofițer KGB și comandant al trupelor rusești în Ucraina în perioada 2014-2015, acum închis pentru criticile aduse războiului, a scris într-o scrisoare deschisă din 6 martie că Kremlinul nu va recunoaște probabil eșecurile și situația curentă, din cauza dorinței de a păstra cu orice preț narațiunea privind succesul.

„Și ce facem noi [Rusia]? – Prezic… Moscova va tărăgăna lucrurile până în ultimul moment posibil, refuzând să caute fie o victorie decisivă, fie capitulare…Dar ‘balanța’ se înclină treptat spre ‘Nu mai putem lupta, trebuie să capitulăm!’ Totuși, înainte de ‘comutare’… dacă acest scenariu se va materializa, vor mai fi luni de ‘victorii continue’ [false] pe câmpurile de luptă… și bombardamente tot mai intense în adâncul teritoriului Rusiei,” a scris Girkin.

Analiza independentă confirmă aceste observații. Într-un raport din 10 martie, Institutul pentru Studiul Războiului (Washington D.C.) a declarat că capacitatea ofensivă a Rusiei este acum limitată, iar contraatacurile ucrainene în sudul Zaporojie obțin efecte tactice, operaționale și strategice reale.

„Forțele militare rusești pur și simplu nu au capacitatea de a depăși apărarea ucraineană pe care Putin o pretinde constant. Forțele ucrainene contraatacă cu succes… Aceste contraatacuri generează efecte tactice, operaționale și strategice,” se arată în raport. „Efectele în cascadă pe care contraatacurile ucrainene din sud le-au generat în alte sectoare ale frontului arată cât de presată este structura forțelor rusești în Ucraina”.