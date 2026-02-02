Moțiune de cenzură, anunțată de AUR dacă Guvernul își asumă răspunderea pe pachetul de reformă a administrației

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, anunță că partidul va depune o moțiune de cenzură în cazul în care Guvernul își va angaja răspunderea pe pachetul de reformă a administrației, acuzând Executivul de abuz de această procedură.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pregătește o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, dacă acesta va decide să își angajeze răspunderea pe pachetul de reformă a administrației. Anunțul a fost făcut luni de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

„Vom depune moțiune de cenzură dacă își va angaja răspunderea pe acel proiect, inclusiv pentru faptul că își angajează răspunderea a 8-a oară, dacă nu mă înșel, în cele 8 luni de când există acest Guvern”, a declarat Petrișor Peiu, potrivit News.ro.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Guvernul Bolojan ar prefera să aplice reforma administrației și măsurile economice prin ordonanțe de urgență, considerând această variantă mai rapidă. Astfel, măsurile ar urma să intre imediat în vigoare și să contribuie la construcția bugetului pentru anul 2026, prin suplimentarea veniturilor la bugetul de stat.

Trei moțiuni simple, depuse în Senat

În paralel, AUR anunță că va depune miercuri, în Senat, trei moțiuni simple împotriva miniștrilor de Externe, al Apărării și al Educației, acesta din urmă fiind în prezent ocupat interimar de premierul Ilie Bolojan.

„Vom depune la Senat, împreună cu ceilalți parlamentari de opoziție de la grupul Pace Întâi România, trei moțiuni simple, una vizând atitudinea Guvernului în problema MERCOSUR, cealaltă vizând ceea ce se întâmplă la Ministerul Apărării și declarațiile absolut stranii ale noului ministru al Apărării și a treia vizând situația extrem de gravă, inclusiv politică, de la Ministerul Educației, unde bineînțeles nu avem un nou ministru, dar avem un ministru interimar care vine uneori și face naveta de la Oradea”, a declarat Petrișor Peiu, la Parlament.

Prin aceste demersuri, AUR își consolidează poziția de opoziție față de actualul Executiv și critică modul în care Guvernul Bolojan gestionează atât reforma administrației, cât și activitatea unor ministere-cheie.