Bolojan discută cu primarii la Guvern pe tema bugetului pe 2026 și finanțarea administrațiilor locale

Premierul Ilie Bolojan se întâlnește marți dimineață cu o delegație a primarilor, la Palatul Victoria. Discuțiile cu liderii locali vin în pregătirea bugetului de stat pe anul 2026.

Edilii vor să știe ce se va întâmpla cu banii din taxe și impozite, dacă aceștia vor rămâne integral la bugetul local.

Problema ar fi legată în special de impozitul pe proprietate, majorat. Potrivit informațiilor „Adevărul”, premierul ar vrea ca banii să meargă la centru, în contextul în care veniturile cresc major, însă opinia este diferită în partidele din Executiv.

Recent, reprezentanții comunelor au anunțat că vor intra în grevă. Potrivit unui anunț al Federației COLUMNA-SCOR, pe 10 februarie, primăriile comunelor din toată țara vor fi în grevă de avertisment de două ore, cerând respectarea Constituției de către Guvern.