Orban respinge atacurile PSD la adresa premierului Bolojan: „Este profund dăunător și duce la rezultate negative pentru România”

Consilierul prezidențial Ludovic Orban afirmă că schimbarea premierului Ilie Bolojan nu este posibilă în prezent și critică atacurile PSD împotriva acestuia. El a avertizat că transformarea premierului într-o țintă politică poate avea efecte negative asupra imaginii României.

Ludovic Orban a declarat luni, 3 noiembrie, că o eventuală înlocuire a premierului Ilie Bolojan „nu este posibilă în acest moment”, chiar dacă unii actori politici și-ar dori acest lucru.

„Este posibil să se dorească schimbarea premierului, dar acest lucru nu este posibil. Dacă cei de la PSD își doresc să-l dea jos pe Bolojan, să o spună foarte limpede”, a explicat Orban, la Digi 24.

El a subliniat că transformarea lui Bolojan într-o „țintă vie” ar putea avea efecte negative pentru România, inclusiv asupra imaginii țării pe plan internațional.

Referindu-se la chemarea premierului în Parlament pentru a discuta retragerea militarilor americani din România, Orban a precizat că aceasta este o procedură normală și constituțională.

„Chemarea premierului în Parlament este un demers firesc, democratic și constituțional atunci când parlamentul consideră că un subiect este important. Decizia de retragere a soldaților americani nu are legătură cu premierul Bolojan, ci cu contextul general. Să pui în cârca lui Bolojan această decizie mi se pare mult prea mult și o demagogie”, a declarat Orban.

Consilierul prezidențial a mai criticat atacurile PSD asupra premierului, afirmând că blocarea deciziilor și stilul de opoziție în interiorul guvernării „este profund dăunător și nu duce la niciun rezultat”.