Grindeanu, despre proiectul USR pentru reducerea numărului de parlamentari: „Să mai învețe să scrie proiecte”

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul pe care îl conduce susține varianta propusă de UDMR privind reducerea numărului de parlamentari la 300, afirmând că proiectul USR pe această temă, este „scris greșit, specific lor”.

„Noi am discutat și săptămâna trecută discuția cu 300 de parlamentari, noi o susținem, avem doar o singură mențiune să fie vot uninominal. Este un proiect pe care noi îl susținem, dacă nu mă înșel este propus de UDMR. Proiectul celor de la USR este un proiect care nu a fost scris corect, specific USR-ului. Scriau ca trebuie să fie 200 de senatori și 100 de deputați, ei trebuie să mai învețe să scrie proiecte. Avem un referendum în România, obținut acum 15 ani, care așteaptă să fie pus în aplicare. PSD susține varianta cu 300 de parlamentari”, a declarat Sorin Grindeanu.

300 de parlamentari, mărul discordiei în coaliție

Reducerea numărului de parlamentari este o temă veche, adesea abordată de politicieni în context electoral. Deputații USR Cristina Prună și Claudiu Năsui au depus însă un proiect în acest sens în luna mai. Inițiativa scade numărul deputaților la 200 și pe cel al senatorilor la 100. În prezent, Parlamentul are 464 de parlamentari.

Tot la 300 scădea numărul de parlamentari și referendumul fostului președinte Traian Băsescu, în 2009. Referendumul a strâns atunci la urne peste 9,3 milioane de alegători, iar 88,84% dintre ei au pus ștampila pe „da”, la întrebarea dacă sunt de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maxim 300. Este însă vorba de un instrument consultativ, iar rezultatul a fost până acum ignorat.

Inițiativa a stârnit dezbateri în coaliție în ultimele săptămâni. Surse din partid afirmau că premierul le-a spus liberalilor să îl susțină.

Tema a fost abordată și de Ilie Bolojan înainte de a prelua conducerea Guvernului. El promitea să pună această problemă pe masa discuțiilor în primele 6 luni de mandat ale Parlamentului, fiind potrivită și pentru eforturile de reducere a cheltuielilor.

Ce propune proiectul UDMR

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat joi, 30 noiembrie, la Digi24, că în coaliţia de guvernare este un acord de principiu privind propunerea UDMR de a scădea cu 10% numărul de parlamentari.

„Varianta de 300 de parlamentari este o variantă periculoasă la adresa democraţiei, a reprezentativităţii”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna.