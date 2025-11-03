Guvernul Bolojan susține sancționarea comportamentelor „lipsite de respect” față de funcționarii publici. Amenzile ar putea ajunge până la 20.000 lei

Guvernul condus de Ilie Bolojan sprijină proiectul de lege inițiat de reprezentanții Puterii, care prevede sancționarea cu amendă a comportamentelor considerate „lipsite de respect, provocatoare, intimidante sau agresive” în relația cu instituțiile publice și angajații acestora.

Executivul apreciază că inițiativa este „utilă” pentru menținerea ordinii și protejarea personalului din administrația publică, mai ales în situațiile în care solicitanții de informații publice nu respectă programul de lucru, relatează Profit.ro.

Totuși, Guvernul atrage atenția că amenzile propuse, cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei, sunt prea mari în raport cu alte contravenții similare.

„S-a constatat o creștere îngrijorătoare a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni față de funcționarii publici, comportamente care afectează activitatea acestora și subminează autoritatea instituțiilor statului și încrederea populației”, se precizează în expunerea de motive.

Conform propunerii legislative, persoanele care se prezintă la instituțiile publice pentru a solicita verbal informații trebuie să respecte programul de lucru și să adopte un comportament adecvat. În caz contrar, pot fi evacuate din sediul instituției și sancționate.

Guvernul avertizează însă că termenul „comportament lipsit de respect” este vag formulat și nu îndeplinește cerințele de claritate și previzibilitate ale legii, ceea ce ar putea genera abuzuri în aplicare.

De asemenea, Executivul cere o definire mai exactă a noțiunii de „indicații ale personalului”, pentru a stabili clar care sunt instrucțiunile obligatorii pentru cetățeni.

Cu toate aceste rezerve, Guvernul consideră că „demersul este oportun”, oferind un cadru legal mai clar pentru gestionarea situațiilor în care cetățenii perturbă activitatea instituțiilor publice.

Proiectul a generat însă critici din partea societății civile. Organizația pentru apărarea drepturilor omului APADOR-CH acuză Parlamentul că „transformă enervarea cetățenilor în venit la buget”, subliniind că amenzile pentru „lipsă de respect” sunt de până la 20 de ori mai mari decât cele aplicate în cazuri de violență domestică.

„Dacă un cetățean nu adoptă un ton supus, fără urmă de indignare sau nemulțumire, riscă să fie acuzat de comportament provocator sau recalcitrant și amendat cu sume uriașe”, avertizează organizația.

Asociația solicită renunțarea la proiect, pe care îl consideră neclar, disproporționat și abuziv, susținând că acesta este „o lege specială creată doar pentru protejarea funcționarilor statului”.