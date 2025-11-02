search
Ilie Bolojan refuză să meargă în Parlament, la solicitarea PSD și AUR: „Agenda zilei de luni este foarte încărcată”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit „cu interes” invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR, dar nu va merge la „Ora Premierului" din Parlamentul României, luni 3 noiembrie, transmite Guvernul, într-o informare.

Ilie Bolojan nu va merge la „Ora Premierului”. FOTO Mediafax
Ilie Bolojan nu va merge la „Ora Premierului". FOTO Mediafax

„Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare,  iar  o dezbatere civilizată și serioasă  pe teme de interes public  nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României.

Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și  discuțiilor privind Programul SAFE, de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României”, transmite Executivul.

Guvernul anunță că premierul va cere o reprogramare:

„Cu asigurarea întregii sale disponibilități,  premierul Ilie Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea Orei Premierului pentru o zi care să permită armonizarea agendelor”, se arată în comunicare oficială de la Palatul Victoria”. 

PSD și AUR vor de la premier explicații pentru retragerea trupelor americane din România

Grupul parlamentar al PSD îl cheamăpe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului. Solicitarea a fost depusă la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, convocat joi, la ora 14.00.  

Tema dezbaterii propuse de PSD este ”Retragerea trupelor americane din România — lipsa de reacţie a Guvernului şi implicaţiile asupra angajamentelor strategice şi de securitate ale României”.

Miercuri, şi AUR a făcut o solicitare similară, în care îl chema pe şeful Executivului la Ora prim-ministrului.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, că prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate, el arătând că nu îl interesează pe el, personal, să-i audă pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu în Parlament.

Premierul Ilie Bolojan a spus joi, despre chemarea în Parlament, de către partenerii de la PSD, că va răspunde instituţional, vineri.

Radu Miruţă, ministrul Economiei (PNL), a anunțat vineri, 31 octombrie, că Ilie Bolojan nu se va prezenta, luni, în Parlament, pentru a oferi explicaţiile cerute de PSD și AUR pentru retragerea trupelor americane din România.

„Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă, să spui că eşti la coaliţie”

Potrivit ministrului, premierul va semna luni un contract important pentru industria de apărare.

„Luni, împreună cu premierul, vom semna un contract, pentru industria de apărare, cu Rheinmetall. Un pas în faţă pentru dezmorțirea industriei de apărare. Ce fac cei de la PSD observă şi lumea. Nu poţi şi pe cal, şi în căruţă, să spui că eşti la coaliţie, că eşti cel mai mare partid din coaliţie, că eşti la masa Guvernului, dar să întrebi ce se întâmplă în Guvern. E uşor greu de înţeles”, a spus Radu Miruță, într-o conferință de presă.

Deputatul PNL Gabriel Andronache consideră că dezbaterea la „Ora Prim-ministrului” în Parlament ar fi fost legitimă dacă era organizată de majoritatea parlamentară şi că, atât timp cât PNL, USR, UDMR nu au fost de acord, dezbaterea nu poate avea loc.

Colegii din PSD par a nu fi hotărâţi dacă vor ca Premierul "să informeze" Parlamentul pe teme de apărare sau vor "să dezbată" cu Prim-ministru pe teme de apărare. Poate diferenţa dintre «informare» şi «dezbatere» este nesemnificativă pentru unii, însă din perspectiva procedurii parlamentare diferenţa e majoră”, scris Gabriel Andronache pe Facebook.  

Liberalul a adăugat: 

„Pentru informarea solicitată de PSD e suficient ca partenerii de coaliţie să pună mâna pe creion şi să scrie o cerere. Iar răspunsul -informarea - se transmite tot în scris de către Prim-ministru. Cu dezbaterea la Ora Prim-ministrului e o altă mâncare de peşte. Pentru că o astfel de dezbatere era legitimă, din perspectivă regulamentară, dacă era organizată de majoritatea parlamentară nu de o bucată a acesteia. Or, atât timp cât PNL, USR, UDMR nu au fost de acord, dezbaterea nu poate avea loc. Repet - pentru a obţine o informare scrieţi o cerere conform art.213 din Regulament, stimaţi colegi din PSD".

Politică

