Doi bărbați au murit după ce o autoutilitară de transport lemne s-a răsturnat într-o râpă, pe un drum forestier din Sibiu

Doi bărbaţi au murit după ce autoutilitara de transport lemne cu care circulau pe un drum forestier s-a răsturnat într-o râpă, în zona Valea Arpaşu Mare.

„Aseară, în jurul orei 21:30, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu au fost sesizaţi prin apel 112, de către un bărbat cu privire la faptul că două persoane ar fi căzut într-o râpă din zona Valea Arpaşu Mare”, anunţă miercuri IPJ Sibiu

Conform poliţiştilor, „o autoutilitară de transport lemne, care se deplasa pe un drum forestier, din cauze care urmează a se stabili, a căzut într-o râpă de aproximativ 120 m”.

La faţa locului au fost găsiţi doi bărbaţi decedaţi, în vârstă de 46 şi 57 de ani din Arpaşu de Jos.

„Poliţiştii efectuează verificări în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cauză fiind deschis un dosar pernal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă”, precizează sursa citată.