Opoziția a depus trei moțiuni simple. Printre ele, și una împotriva ministrului interimar al Educaţiei, Ilie Bolojan

Opoziția a depus miercuri, 4 februarie, trei moțiuni simple la Senat, vizând activitatea Guvernului în domeniile politicii europene, apărării și educației.

Anunțul privind moțiunile a fost făcut luni de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

„Vom depune moțiune de cenzură dacă își va angaja răspunderea pe acel proiect, inclusiv pentru faptul că își angajează răspunderea a 8-a oară, dacă nu mă înșel, în cele 8 luni de când există acest Guvern”, a declarat Petrișor Peiu

Prin aceste demersuri, AUR își consolidează poziția de opoziție față de actualul Executiv și critică modul în care Guvernul Bolojan gestionează atât reforma administrației, cât și activitatea unor ministere-cheie.

Prima moţiune simplă, prin care este criticat modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind Acordul UE – Mercosur, a fost depusă în plen de liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Moţiunea semnată de 47 de senatori ai Opoziţiei se intitulează „Acordul UE- Mercosur: cum se angajează România într-un acord strategic major prin mandat clandestin, fără analiză şi împotriva propriilor interese”, scrie TVR Info.

A doua moţiune simplă, semnată de 41 de senatori, depusă, în plen, de liderul grupului PACE – Întâi România, Dorin Petrea, este intitulată „Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică”.

A treia moţiune simplă împotriva ministrului interimar al Educaţiei, premierul Ilie Bolojan, este semnată tot de 41 de senatori şi a fost depusă de senatorul PACE – Întâi România, Ninel Peia.

Moţiunea este intitulată „Educaţia între avarie şi abandon. Cum sunt transformaţi studenţii în colateral bugetar”.