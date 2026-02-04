AUR cere alegeri anticipate, după apariția raportului din Congresul SUA: „Acestea sunt motivele pentru care ne-am deplasat în SUA”

AUR atrage atenția asupra raportului Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților din SUA, care acuză Comisia Europeană că s-ar fi amestecat în procesele electorale ale statelor membre, inclusiv România. Șefa Comisiei din Parlamentul României explică deplasarea AUR în SUA, iar președintele AUR, George Simion, a anunțat că partidul său cere organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

„Cerem revenirea la votul poporului, la alegeri parlamentare anticipate”, a declarat liderul AUR, miercuri, 4 februarie, în cadrul unor declarații de presă, în Parlament. El a cerut partidelor „care se pretind democratice să revină la democrație” și a anunțat că AUR este dispus să asigure guvernarea interimară, argumentând că solicitarea sa este justificată după apariția raportului Congresului SUA privind alegerile anulate din România.

„Toate demersurile noastre arată că adevărul este ascuns în mod intenționat cetățenilor români”, a mai susținut George Simion, completând că declarațiile oficialilor români privind influența Rusiei în alegerile din România nu pot fi dovedite.

Acestea sunt motivele pentru care ne-am deplasat în Statele Unite ale Americii: aflarea adevărului privind ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în procesul de anulare a alegerilor prezidenţiale

Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaţilor, Laura Gherasim (AUR), a anunțat într-o postare pe Facebook că raportul preliminar al Comisia judiciare din Camera Reprezentanţilor din SUA va fi analizat, urmând să fie realizat un alt raport final.

Potrivit acesteia, în şedinţa de joi, Comisia se va exprima prin vot privind înfiinţarea unei comisii în cadrul său pentru clarificarea circumstanţelor şi a cadrului decizional care au stat la baza anulării alegerilor prezidenţiale din 2024.

„Acestea sunt motivele pentru care ne-am deplasat în Statele Unite ale Americii: aflarea adevărului privind ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în procesul de anulare a alegerilor prezidenţiale şi respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor”, a scris Laura Gherasim.

Comisia Europeană respinge acuzațiile SUA

Comisia Europeană (CE) a respins acuzațiile venite din partea SUA potrivit cărora ar fi influențat alegerile din România prin presiuni asupra rețelelor sociale și a catalogat drept nefondate afirmațiile privind „cenzura” și ingerința electorală în scrutinele naționale ale statelor membre.

Documentul, întocmit de Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților, descrie o campanie de cenzurare a discursului american care ar fi fost desfășurată de Comisia Europeană pe parcursul unui deceniu.