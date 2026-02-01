search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
George Simion vorbește despre „o viitoare guvernare AUR". „Trebuie să avem Ministerul de Externe şi de Comerţ Exterior"

Publicat:

George Simion a declarat duminică, 1 februarie, că românii din diaspora reprezintă un pilon important pentru economiile statelor occidentale. Liderul Alianței pentru Unirea Românilor a vorbit și despre o viitoare guvernare AUR, susținând că partidul său trebuie să aibă „Ministerul de Externe şi de Comerţ Exterior”.

George Simion vorbește de o viitoare guvernare AUR. FOTO Inquam Photos Alex Nechez
George Simion vorbește de o viitoare guvernare AUR. FOTO Inquam Photos Alex Nechez

Afirmațiile au fost făcute la Forumul antreprenorilor români din diaspora, organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), împreună cu Comisia pentru antreprenoriat și turism din Camera Deputaților. 

Potrivit unui comunicat transmis de AUR, evenimentul a reunit sute de profesioniști, investitori și întreprinzători români stabiliți în străinătate, interesați să contribuie la dezvoltarea economică a României, potrivit unui comunicat transmis de formațiune.

„Astăzi nu îmi imaginez cum s-ar descurca Spania, Italia, Germania și alte țări din Uniunea Europeană fără românii noștri. Sunt o parte importantă a economiei de acolo”, a afirmat George Simion, felicitându-i pe cei care și-au deschis propriile afaceri peste hotare.

În același context, liderul AUR a susținut că într-o viitoare guvernare a partidului – pe care a spus că o dorește instalată „cât mai curând” – Ministerul de Externe ar urma să fie reorganizat. 

„În viitoarea guvernare AUR, care trebuie să vină cât mai curând, de Ministerul de Externe nu o să se ocupe doar diplomaţii şi nu o să fie doar Ministerul Afacerilor Externe. Trebuie să avem Ministerul de Externe şi de Comerţ Exterior. Pentru că relaţiile economice, mai ales în aceşti ani, sunt cele mai importante. (...) Voi puteţi lega, şi voi o faceţi deja, cele două lumi, cele două ţări, ţara adoptivă şi România. Produsele româneşti trebuie să ajungă în comunităţile româneşti din străinătate. Datorită unor oameni curajoşi, datorită unor oameni harnici, lucrul ăsta se întâmplă. Se poate întâmpla şi mai mult, şi mai bine, iar acolo trebuie să intervină statul", a declarat George Simion, citat în comunicat.

Ei vă bat la uşă numai când au nevoie de voturi"

Preşedintele Comisiei pentru Antreprenoriat şi Turism din Camera Deputaţilor, deputatul AUR Mohammad Murad, a susţinut că, deşi cei din diaspora românească au o contribuţie semnificativă la economia naţională, guvernanţii nu le-au oferit nimic în schimb, potrivit aceluiași comunicat.

„Aţi adus an de an aproape 20 miliarde de euro, 12 miliarde trimise la rude şi noi (...) când am început să notez ce a făcut România pentru voi, am stat şi m-am gândit, poate, zic, nu sunt bine informat, m-am uitat pe net să văd dacă a făcut vreun gest vreodată şi am văzut un singur lucru. Ei vă bat la uşă numai când au nevoie de voturi", a declarat deputatul Mohammad Murad.

Preşedintele organizaţiei AUR Diaspora, deputatul Ramona Lovin, a anunţat că vor fi înaintate propuneri legislative pentru reducerea birocraţiei şi sprijinirea antreprenorilor români din diaspora care vor să se întoarcă acasă într-un mediu fiscal predictibil şi care încurajează investiţiile, se mai menţionează în comunicat.

Senatorul AUR de Diaspora, Ştefan Geamănu, a dat citire, în încheierea evenimentului, rezoluţiei care va sta la baza viitoarelor iniţiative legislative, printre măsurile şi direcţiile de acţiune propuse numărându-se „sprijinirea antreprenorilor români care se întorc în România, prin facilităţi fiscale temporare şi simplificarea procedurilor administrative".

