Olguţa Vasilescu neagă că PSD a plănuit să dea voturi lui Simion în primul tur: „Am avut inclusiv membri ai familiei care au votat, convinşi că aşa ne ajută”

0
0
Publicat:

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte PSD, a declarat că nu crede în scorurile PSD din ultimele sondaje, care indică partidul între 17-23%. De asemenea, aceasta explicat că nu ştie să fi existat un plan ca PSD să dea voturi lui George Simion în primul tur.

FOTO: Facebook
FOTO: Facebook

Cu siguranţă, dacă mâine ar avea loc alegeri, cred că scorul partidului ar fi undeva între 25 şi 30 la sută. Partidul are şi o capacitate foarte bună de a se organiza în cadrul alegerilor”, a explicat Olguţa Vasilescu.

Ea a recunoscut că o parte din electoratul PSD a votat la prezidenţiale cu Călin Georgescu sau cu Victor Ponta.

Olguţa Vasilescu a explicat că a existat şi confuzia întreţinută în mass-media că pentru PSD ar fi bine să intre în turul doi George Simion pentru maximizarea şanselor candidatului social-democrat într-o eventuală finală prezidenţială.

„A fost acea confuzie foarte bine întreţinută şi în mass media, că ne-ar ajuta foarte mult să fie candidatul nostru în turul doi cu Simion”, a afirmat Vasilescu.

Întrebată dacă a fost vorba de o strategie în PSD, după cum a rezultat dintr-o discuţie dintre Alfred Simonis şi Marcel Ciolacu, Olguţa Vasilescu a explicat că nu ştie să fi existat un plan ca PSD să dea voturi candidatului AUR în primul tur.

„Eu vă spun că am avut inclusiv membrii de familie care au votat cu Simion, convinşi că aşa ne ajută. Când mi-au spus, nu mi-a părut foarte bine, dar s-a întâmplat. Pentru că s-a întreţinut această isterie în mass media, că dacă intră Simion în turul doi cu Ciolacu, sigur îl bate Ciolacu.

Deci este foarte posibil ca şi fără să fie fost vreo discuţie în cadrul partidului, pe care eu una n-am auzit-o, aceste voturi să se fi dat de la oameni care au crezut că ne-au ajutat astfel. Şi nu ne-au ajutat, din păcate”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Potrivit unui sondaj INSCOP, partidele puterii, PNL, PSD, USR și UDMR, au împreună 49,1% în intenția de vot, dând legitimitate actualei coaliții. Partidele Opziției, AUR, SOS și POT, strâng 44,6%. 

Sondajul indică faptul că doar 5 partide ar mai ajunge astăzi în Parlament:

- 40% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.8% în septembrie 2025, 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025),

- 17.6% ar vota cu PSD (față de 17.9% în septembrie 2025, 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025);

- 14.8% cu PNL (față de 15.2% în septembrie 2025, 17.3% în iunie 2025);

- 11.5% cu USR (față de 12.8% în septembrie 2025, 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

- 5.2% dintre alegători ar vota pentru pentru UDMR, (față de 4% în septembrie 2025, 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025).

