Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
AUR, în continuare pe primul loc în intenția de vot a românilor. SOS și POT nu mai trec pragul pentru Parlament SONDAJ

Publicat:

Datele unui sondaj Inscop arată că doar 5 partide ar mai ajunge acum în Parlament. Deși în scădere, AUR se menține pe primul loc în intenția de vot, iar susținerea pentru partidele opoziției ajunge la aproape 45%. SOS și POT nu ar mai atinge însă pragul pentru Parlament.

FOTO Inquam / George Călin
FOTO Inquam / George Călin

Directorul Inscop, Remus Ștefureac, explică că „toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul loc în intenția de vot cu un scor de 40%, restul partidelor nereușind să treacă de 20%. PSD ocupă locul al doilea, urmat de PNL, USR și UDMR. POT și SOS România au scoruri sub pragul de 5%, la un nivel relativ similar cu scorul obținut de SENS.”

Potrivit datelor, partidele puterii, PNL, PSD, USR și UDMR, au împreună 49,1% în intenția de vot, dând legitimitate actualei coaliții. Partidele Opziției, AUR, SOS și POT, strâng 44,6%. 

Ce partide pierd cursa pentru Parlament

Sondajul indică faptul că doar 5 partide ar mai ajunge astăzi în Parlament:

- 40% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.8% în septembrie 2025, 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025),

- 17.6% ar vota cu PSD (față de 17.9% în septembrie 2025, 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025);

- 14.8% cu PNL (față de 15.2% în septembrie 2025, 17.3% în iunie 2025);

- 11.5% cu USR (față de 12.8% în septembrie 2025, 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025).

- 5.2% dintre alegători ar vota pentru pentru UDMR, (față de 4% în septembrie 2025, 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025).

Potrivit măsurătorilor Inscop, doar acestea ar intra în Parlament. Două partide ale Opoziției nu ar trece pragul pentru Legislativ în prezent. 

- pentru SENS ar vota 3.4% (față de 2.1% în septembrie 2025, 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025);

- pentru POT ar vota 2.6% dintre alegători (față de 3.3% în septembrie 2025, 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025);

- pentru SOS Romania – 2% (față de 2.8% în septembrie 2025, 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025).

Preferința pentru independenți

1.3% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 0.6% în septembrie 2025, 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025), iar 1.6% ar vota alt partid (față de 0.6% în septembrie 2025, 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

Prezență

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că „sigur nu vor merge la vot” și 10 „sigur da, vor merge la vot”, 13.2% dintre români au ales 1, 0.9% au ales 2, 1.1% au ales 3, 0.6% au ales 4, 2.2% au ales 5, 0.8% au ales 6, 2.2% au ales 7. 2.7% indică 8, 2% 9. 72.7% indică 10. 1.5% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Datele au fost culese în perioada 6-10 octombrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

