Oana Țoiu: România susține negocierile pentru o pace durabilă și subliniază importanța securității Republicii Moldova

Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat miercuri, 26 noiembrie, că România sprijină continuarea negocierilor pentru a ajunge la o pace durabilă în Ucraina, subliniind în același timp necesitatea de a ține cont de interesele de securitate ale Republicii Moldova, relatează Agerpres.

„Poziţia României, aşa cum a fost clar exprimată și de preşedintele Nicuşor Dan, este de a continua negocierile pentru a ajunge la o pace care să fie durabilă în timp. Trebuie să fim atenţi şi la interesele de securitate ale Republicii Moldova, pentru că stabilitatea regiunii noastre depinde de asta”, a declarat ministrul de Externe la Parlament, întrebată despre planul de pace pentru Ucraina.

Oana Țoiu a precizat că a observat progrese în discuțiile de la Geneva și că miniștrii de externe europeni s-au reunit chiar înainte de prezentarea Strategiei naționale de apărare în Parlament. La reuniune a participat și ministrul ucrainean de Externe, care a prezentat perspectiva Kievului.

„Suntem aliniaţi în cadrul Uniunii Europene faţă de interesele noastre comune de securitate. Vorbim, în primul rând, despre obiectivul comun de a atinge o pace sustenabilă în Ucraina, dar și despre impactul asupra flancului estic și stabilității regiunii”, a adăugat ministrul.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la prudenţă în ceea ce priveşte așteptările legate de propunerea SUA pentru încheierea războiului, afirmând că planul necesită negocieri substanțiale.