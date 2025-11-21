search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
Când va merge Nicușor Dan la Washington. Anunțul făcut de ministrul Oana Țoiu

Publicat:

Ministrul de Externe Oana Țoiu a declarat vineri, 21 noiembrie, că Nicușor Dan va merge în SUA, în prima parte a anului 2026.

Oana Țoiu/FOTO: Facebook
Oana Țoiu/FOTO: Facebook

„Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite este planificată pentur prima parte a anului 2026 și o informație oficială o să vină de la administratia prezidentială când o să fie cazul. Noi avem un parteneriat strategic consolidat. Ambasadorul SUA la NATO care a venit de curând în România a reiterat faptul că SUA se bazează pe România.

Aveți de curând chiar declaratiile președintelui Donald Trump care a spus care este aprecierea lui față de români”, a declarat Oana Țoiu, potrivit Euronews.

Ministrul face referire la momentul când Trump a declarat că „relaţia cu România este foarte bună”.  

„Relaţia cu România este foarte bună. Mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav” , a declarat preşedintele SUA, Donald Trump, în cadrul unei conferinţe cu Viktor Orbán.

Ulterior, Nicușor Dan i-a mulţumit președintelui SUA.

„Îţi mulţumesc, Donald Trump, pentru cuvintele atât de frumoase şi puternice adresate poporului român şi pentru reafirmarea forţei extraordinare a relaţiei dintre cele două naţiuni ale noastre. Aştept cu nerăbdare să îţi mulţumesc personal.

În conferinţa mea de presă de astăzi am subliniat cât de încrezător sunt că, printr-un dialog constant şi o cooperare strânsă, vom continua să consolidăm parteneriatul strategic româno-american, în spiritul valorilor noastre comune – libertate, democraţie şi securitate colectivă”, a scris şeful statului pe pagina sa de X.

