Un bărbat a fost găsit mort într-un complex de agrement din Botoșani

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost găsit mort, după ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit într-o cameră tehnică a complexului, chiar de către angajați, care au alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit echipaje de salvare, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru victimă, fiind declarat decesul.

În aceeași încăpere se afla și un câine, care a fost scos rapid în aer liber de către angajați. Animalul a supraviețuit.

Potrivit primelor informații, în camera tehnică se afla și o centrală termică, iar anchetatorii iau în calcul varianta unei intoxicații cu monoxid de carbon, aceasta fiind, la acest moment, principala ipoteză privind cauza morții.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia, urmând ca necropsia să confirme cauza decesului.