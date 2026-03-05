Oana Țoiu, discuții cu omologii din Arabia Saudită, Qatar și Oman, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ce se întâmplă cu românii din zonele de conflict

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a purtat miercuri discuții telefonice cu omologii săi din Arabia Saudită, Qatar și Sultanatul Oman, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al dificultăților întâmpinate de cetățenii români aflați în regiune.

În convorbirea cu ministrul saudit de Externe, E.S. Prinţul Faisal bin Farhan Al Saud, şefa diplomaţiei române a condamnat „agresiunea nejustificată” a Iranului asupra Regatului, subliniind că atacurile asupra civililor şi infrastructurii civile sunt inacceptabile.

„Am evidenţiat importanţa continuării coordonării şi a schimburilor de informaţii între ţările şi regiunile noastre. România rămâne angajată într-un dialog strâns cu partenerii săi din Orientul Mijlociu” a scris Oana Ţoiu pe reţeaua de socializare X.

Discuţiile au vizat şi modalităţi de sprijin pentru cetăţenii români blocaţi în regiune.

„În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români afectaţi de evoluţiile recente din regiune, am discutat despre spaţiul aerian şi modalităţi de cooperare pentru a asigura protecţia şi asistenţa acestora, incluzând buna colaborare cu autorităţile pentru tranzitul la frontieră",

Soluţii pentru turiştii români blocaţi în Oman

Situaţia de securitate din Orientul Mijlociu a fost tema centrală şi în discuţia cu ministrul omanez de Externe, Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi.

Oana Ţoiu a abordat situaţia turiştilor români aflaţi în Muscat şi Salalah, rămaşi blocaţi din cauza perturbărilor traficului aerian. Au fost analizate opţiuni pentru organizarea unor zboruri comerciale către România şi Europa, care ar putea prelua treptat şi românii aflaţi în Dubai.

„Pe fondul recentelor ostilităţi, România menţine un angajament strâns cu partenerii săi din Orientul Mijlociu. Am discutat despre situaţia turiştilor români din Muscat şi Salalah, blocaţi din cauza perturbărilor de trafic aerian, precum şi despre necesitatea colaborării pentru facilitarea unor zboruri comerciale din Muscat spre România şi Europa, care ar putea acomoda treptat şi cereri ale cetăţenilor români din Dubai, când situaţia de securitate o va permite, precum şi despre evaluările pe care le facem în acest moment privind numărul de cetăţeni români din regiune", a scris Oana Ţoiu pe X.

Ministrul român a mulţumit autorităţilor din Oman pentru eforturile diplomatice de dezescaladare şi pentru sprijinul acordat în reducerea riscurilor la adresa cetăţenilor români până la reluarea călătoriilor spre casă.

Coordonare strânsă pentru protecția și asistența cetățenilor români aflați în Qatar

Discuții similare au avut loc și cu ministru de stat pentru Afacerile Externe al Statului Qatar, E.S. Sultan bin Saad Al Muraikhi.

„România își reafirmă solidaritatea deplină cu poporul și conducerea Qatarului 🇶🇦, precum și cu partenerii noștri din Consiliul de Cooperare al Golfului. O prioritate a discuției a reprezentat-o coordonarea strânsă pentru protecția și asistența cetățenilor români aflați în regiune și evaluarea scenariilor posibile”, a transmis Oana Țoiu pe aceeași rețea socială.