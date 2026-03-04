Video Anca Țurcașiu spune că a găsit bilete pentru întoarcerea în România din Qatar și mulțumește autorităților: „Gata, dragii mei! Am reușit să ne liniștim”

Anca Țurcașiu și partenerul ei, blocați în Qatar din cauza escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, au anunțat miercuri, 4 martie, că au găsit bilete pentru a se întoarce în România.

„Gata, dragii mei! Am reușit să ne liniștim. După foarte multe ore petrecute astăzi în aeroport, cu reprezentanții de la Qatar (n.r. Qatar Airlines), am reușit să găsim bilete de întoarcere spre București pe data de 11, prin China, Istanbul, nu contează.

Ideea este că vom ajunge la București, în sfârșit. Doamna ambasador Daniela Băzăvan a fost alături de noi mereu, îi mulțumim!”, a transmis aceasta pe Facebook.

Aceasta a anunțat că trebuie să-și prelungească viza joi dimineață.

Amintim că explozii puternice au fost auzite marți seară în Doha, Dubai și Abu Dhabi, potrivit jurnaliștilor AFP și martorilor locali, în timp ce Iranul își continuă campania de atacuri cu rachete și drone în regiunea Golfului. De aceea, zborurile Qatar Airways au fost suspendate.

Din fericire pentru turiștii rămași blocați în Doha, Statul Qatar le va acoperi cazarea. Autoritatea Qatar Tourism a mulțumit unităților hoteliere pentru cooperarea în găzduirea acestora, potrivit consultantului Răzvan Pascu.

​„Având în vedere circumstanțele actuale și faptul că șederea unor oaspeți s-a încheiat, dar aceștia se află în imposibilitatea de a pleca din cauza restricțiilor de călătorie, sunteți rugați cu amabilitate să le prelungiți cazarea începând cu data de 28 februarie, până la reluarea operațiunilor aeroportuare și redeschiderea spațiului aerian.

Qatar Tourism va acoperi costurile suplimentare suportate, deoarece siguranța, securitatea și bunăstarea tuturor vizitatorilor rămân printre prioritățile noastre principale. Echipa noastră responsabilă va fi în contact direct cu dumneavoastră pentru a vă oferi îndrumarea și sprijinul necesar. Apreciem sincer colaborarea și flexibilitatea dumneavoastră continuă în această perioadă, se arată în mesajul Qatar Tourism.