 Oana Țoiu critică apelul ministrului israelian care cere „zeci de asasinate țintite” în Gaza | adevarul.ro
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Oana Țoiu critică apelul ministrului israelian care cere „zeci de asasinate țintite” în Gaza

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Ministrul de Externe Oana Țoiu a reacționat vineri, 21 august, la declarațiile recente ale ministrului israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, care a afirmat că Israelul ar trebui să efectueze în fiecare noapte zeci de „asasinate țintite” în Fâșia Gaza.

Oana Țoiu/FOTO: Facebook
Oana Țoiu/FOTO: Facebook

În cadrul unui podcast găzduit de Rom Braslavski, fost ostatic răpit în timpul atacului din 7 octombrie 2023 și ținut captiv în Gaza, Ben-Gvir aspus că „ar trebui făcute 30-40 de asasinate țintite pe noapte” în Gaza.

Ministrul a mers mai departe, afirmând că operațiunile nu ar trebui să-i vizeze doar pe cei considerați o amenințare imediată. AP notează că acesta a folosit inclusiv o formulare prin care îi dezumaniza pe cei despre care vorbea.

Ben-Gvir a susținut din nou reconstruirea coloniilor israeliene în Gaza și „încurajarea emigrării” palestinienilor, imaginându-și așezări evreiești „în toată Gaza”.

Declarațiile vin într-un moment în care administrația președintelui american Donald Trump încearcă să avanseze implementarea unui plan de pace pentru Gaza.

Oana Țoiu: „aceste apeluri subminează eforturile de a obține o soluție pașnică”

Într-o postare pe X, Oana Țoiu a transmis că declarațiile ministrului israelian sunt „complet inacceptabile.”

„Nu este pentru prima dată când trebuie să ne exprimăm ferm, în România și în comunitatea internațională, pentru a reafirma că astfel de afirmații contravin lecțiilor dureroase pe care istoria ni le-a oferit despre pericolele imense ale dezumanizării și ale apelurilor la violență nediscriminatorie”, adaugă aceasta.

Ministrul consideră că apelurile la violență lansate de Ben-Gvir „subminează eforturile de a obține o soluție pașnică, atât din partea actorilor din regiune, cât și la nivel internațional.

„Respectul pentru drepturile omului rămâne un principiu fundamental care stă la baza conduitei de politică externă a României și, în acest sens, respingem ferm astfel de declarații periculoase.

Am văzut marșurile mamelor israeliene și palestiniene care cer pace și speră ca liderii să găsească o cale prin care copiii și viețile nevinovate să fie protejate; mă alătur speranței lor.”

Oana Țoiu spune că România susține în continuare soluția celor două state și consideră că proiectul israelian de colonizare E1, care prevede peste 1.200 de locuințe, riscă să divizeze Cisiordania și să îndepărteze perspectiva unei soluții pașnice.

Aceasta spune că România respinge, de asemenea, violențele din Cisiordania și anunță că va continua eforturile diplomatice și umanitare pentru aplicarea Rezoluției UNSC 2803.

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