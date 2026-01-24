Oana Gheorghiu: „Nu sunt nici bolojenistă, nici nicușoristă. Nu cred că mulți oameni ar fi avut curajul să facă curățenie după alții”. Ce spune despre Grindeanu

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat sâmbătă că nu se consideră „nici bolojenistă, nici nicușoristă”, dar îl respectă pe premierul Ilie Bolojan pentru curajul de a lua măsuri dificile și nepopulare, menite să repare problemele lăsate de alții. „A venit să repare casa și să facă curățenie, după ce altcineva a lăsat robinetul deschis”, a spus despre prim-ministru.

„Pe domnul Bolojan îl respect foarte mult şi mi se pare că face ceva ce nu cred că mulţi oameni ar fi avut curajul să facă curăţenie după alţii şi să fie înjurat. Pentru că vreau să zic asta, cred că oamenilor le e greu, foarte - foarte greu în momentul ăsta şi înţeleg şi am toată empatia. Şi ştiu două lucruri. Dacă ar fi existat altă soluţie, cu siguranţă ar fi fost aplicată, dar nu există”, a afirmat Gheorghiu, sâmbătă, 24 ianuarie, la Digi24.

Ea a subliniat că măsurile luate de Guvern erau necesare pentru a evita o criză și mai mare și că, în lipsa unor alternative, acestea reprezintă singura soluție pentru stabilizarea situației.

„Şi al doilea lucru, oamenii sunt supăraţi, în general, pe domnul Bolojan, dar să se gândească că sunt supărați pe cel care a venit să repare casa şi să facă curăţenie după ce altcineva a lăsat robinetul deschis. Şi ar trebui ca asta să facem, să avem grijă ca nimeni niciodată să nu mai lasă robinetul deschis”, a spus Gheorghiu.

Vicepremierul a adăugat că imaginea de om încruntat a premierului este doar o chestiune de fizionomie, precizând că Ilie Bolojan „glumește și zâmbește” în mediul de lucru.

„Nu sunt nici bolojenistă şi nici nicuşoristă şi nu cred că există aşa ceva sau nu ar trebui să fie. Am mai spus - pe Nicuşor Dan îl cunosc din tinereţe, am fost în aceeaşi gaşcă de oameni tineri”, a mai declarat Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu despre relația cu Sorin Grindeanu: „Nu m-am întâlnit cu domnul Grindeanu niciodată”

În ceea ce privește relația cu PSD și cu liderul formațiunii, Sorin Grindeanu, Oana Gheorghiu a declarat că nu are o relație personală cu acesta și că nu a răspuns criticilor formulate la adresa sa înainte de numirea în funcție.

„Domnul Grindeanu a făcut nişte declaraţii. Asta nu face să avem o relaţii. Eu nu am răspuns acestor lucruri pentru că nu fac politică, nu mă interesează, n-am miză, nu caut electorat şi nu am de ce să răspund unor declaraţii politice care au doar scopul de a-şi creşte probabil popularitatea. Nu m-am întâlnit cu domnul Grindeanu niciodată, ne-am intersectat la un moment dat, ne-am salutat şi atât, nu am avut ocazia să vorbim. Ce pot să vă spun este că eu colaborez foarte bine cu toată lumea din guvern”, a spus vicepremierul.

Gheorghiu a mai precizat că, la nivel guvernamental, nu simte tensiuni sau conflicte majore și că nu percepe existența unui „război” intern, chiar dacă în coaliție pot exista diferențe de opinii.

Legat de declarațiile făcute de Grindeanu la adresa Oanei Gheorghiu, totul a pornit de la o postare publicată pe rețelele de socializare de către Gheorghiu în care îi numește „golani” pe președintele și vicepreședintele SUA, Trump și JD Vance, după o întâlnire tensionată cu Volodimir Zelenski. Atunci, liderul PSD a cerut ca Ilie Bolojan să retragă propunerea înaintată președintelui Nicușor Dan prin care o nominalizează pe Oana Gheorghiu ca vicepremier, pentru a evita „compromiterea” relației cu SUA.