Prima reacție a Oanei Gheorghiu, după ce Grindeanu a cerut să nu fie numită vicepremier din cauza unei postări anti-Trump: „Privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni”

Oana Gheorghiu, propunerea premierului Ilie Bolojan pentru funcția de vicepremier, a reacționat în scandalul politic al momentului, după ce liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o retragă din funcția de vicepremier.

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României.

Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.

Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.

Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică.

Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina sa de Facebook.

Premierul Ilie Bolojann a nominalizat-o pe Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, pentru funcția de viceprim-ministru. Cunoscută pentru proiectul Spitalului de Copii bolnavi de cancer, Gheorghiu ar urma să se implice în reformele asumate de noul Guvern.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut marți seara premierului Ilie Bolojan să retragă propunerea înaintată președintelui Nicușor Dan prin care o nominalizează pe Oana Gheorghiu ca vicepremier, pentru a evita „compromiterea” relației cu SUA.

Motivul, o postare publicată pe rețelele de socializare de către Oana Gheorghiu în care îi numește „golani” pe președintele și vicepreședintele SUA după întâlnirea tensionată cu Volodimir Zelenski.