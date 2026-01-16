Daniel Zamfir, lider al grupului PSD din Senatul României, vine vineri, 16 ianuarie, la Interviurile Adevărul.

Cine este Daniel Zamfir

Daniel Zamfir este lider al grupului senatorilor PSD din Parlament, fiind unul dintre cei mai vocali critici la adresa colegilor de guvernare și a premierului Ilie Bolojan.

El este senator încă din 2012, când a obținut primul mandat pe lista PNL. A părăsit liberalii în iunie 2018, iar din 2020 a intrat n Parlament pe listele PSD.

Știre în curs de actualizare