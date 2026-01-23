Nicușor Dan consideră că actuala coaliție „stă mai rău decât acum șase-șapte luni”. Ce spune despre „schimbarea lăutarului”

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi noaptea, 22 ianuarie, despre tensiunile din coaliţia de guvernare, că stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni.

Duminica trecută, secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a folosit o metaforă la adresa premierului Ilie Bolojan. „Mai degrabă domnul Bolojan cântă, dar nu cântă din același playlist", a spus Manda. „Ar putea veni momentul să schimbăm lăutarul".

În contextul acestei afirmații, președintele României a fost întrebat dacă e posibilă ruperea coaliţiei în perioada următoare.

„Îmi place că descoperim cuvinte interesante din limba română. Suntem o societate culturalizantă. Eu cred că, față de emoțiile pe care le-am avut toți la sfârșitul anului 2024, cred că mandatul pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcție pro-occidentală, pro-europeană, pro-transatlantică pentru România.

Și cred că fiecare din partidele care își asumă această direcție au responsabilitate față de votul pe care l-au primit. Cum o să decurgă negocierile dintre ei, persoane, nu pot să anticipez. Ceea ce pot să spun în momentul de față este că observ la fiecare din aceste partide dorința, responsabilitatea de a continua să fie la guvernare”, a spus președintele.

Nicușor Dan spune că, în urmă cu șapte-opt luni, reprezentanții mediului financiar, firme și fonduri de investiții care au împrumutat România, erau preocupați în principal de aspectele financiare și fiscale, temându-se că țara ar putea intra într-o spirală de dobânzi din care să nu mai poată ieși.

În prezent, însă, această teamă fiscală a dispărut, România s-a stabilizat din punct de vedere fiscal, iar preocuparea principală a investitorilor se referă acum la stabilitatea generală a țării.

Potrivit președintelui, „coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni”. „Dar sunt optimist că, cu responsabilitate, o să continue”, a mai afirmat Nicușor Dan.