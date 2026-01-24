search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Budăi îl acuză pe premierul Bolojan de dezinformare: „Dacă tot vă raportați la UE, atunci nu mai luați doar datele care vă convin!"

Fostul ministru al Muncii și actual deputat PSD, Marius Budăi, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că „dezinformează românii” atunci când compară situația economică a României cu media Uniunii Europene, în special în privința taxelor și finanțării autorităților locale.

Marius Budăi. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Marius Budăi. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Budăi susține că șeful Guvernului ar prezenta selectiv datele statistice, pentru a justifica politicile fiscale şi modul de repartizare a fondurilor publice.

„De la o vreme, domnul prim-ministru Bolojan are un apetit deosebit să compare statistic România cu media UE! Am arătat că a dezinformat când ne-a spus că avem taxe mai mici pe proprietate decât în Europa şi acum vrea să o facă din nou spunând că autorităţile locale încasează prea puţin din taxe şi de aceea "greul cade pe Guvern" pentru susţinerea administraţiei locale! Păi, domnule Bolojan, banii de la Guvern nu vin tot din taxele plătite de noi toţi?”, a scris fostul ministru, într-o postare pe Facebook.

Budăi a adăugat că, dacă Executivul nu ar centraliza o mare parte din veniturile colectate la nivel local, presiunea asupra bugetului de stat ar fi mai mică.

Deputatul PSD a prezentat şi o serie de indicatori economici şi sociali pentru a-şi susţine afirmaţiile, arătând că România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la inflaţie, cu 8,6% în decembrie 2025, faţă de o medie europeană de 2,3%. El a pus această situaţie pe seama majorării TVA şi a accizelor.

„Iar dacă tot vă raportaţi la UE, atunci nu mai luaţi doar datele care vă convin! Uitaţi-vă şi la aceste date! România are cea mai mare inflaţie din UE, cu mult peste medie şi la mare distanţă faţă locul 2! 8,6% în decembrie 2025, faţă de doar 2,3% media UE. Este efectul creşterii TVA şi a accizelor şi v-am avertizat anul trecut că este greşită calea!”, a completat Budăi.

De asemenea, Budăi a subliniat că România alocă pentru plata pensiilor doar 9,73% din PIB, sub media UE de 12,3%, iar salariul mediu anual este de aproximativ 21.000 de euro, aproape la jumătate faţă de media europeană de aproape 40.000 de euro.

În contextul discuţiilor privind posibila creştere a vârstei de pensionare, fostul ministru a amintit că România se află pe penultimul loc în UE la speranţa de viaţă, cu 76,6 ani, comparativ cu media europeană de 81,7 ani.

Totodată, el a atras atenţia asupra nivelului ridicat al sărăciei, arătând că, în 2024, România era pe locul al doilea în Uniunea Europeană în privinţa populaţiei aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, cu 27,9%, faţă de media UE de 21%.

„(...) Când mai spuneţi că autorităţile locale încasează prea puţine taxe, uitaţi-vă şi la sărăcia românilor, domnule prim-ministru! În 2024, România era pe locul 2 din UE în privinţa persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, cu 27,9% din total populaţie, faţă de 21% media UE. Acum, după ce aţi crescut TVA, accize şi taxe pe proprietate aveţi toate şansele să câştigaţi titlul de campion al sărăciei pe plan european! Deci nu mai încercaţi să îi dezinformaţi pe români! Comparaţia cu UE nu vă avantajează!”, a concluzionat Marius Budăi.

