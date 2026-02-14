search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Kremlinul l-ar fi ucis pe Alexei Navalnîi cu otravă provenită de la o broască sud-americană, clasificată drept armă chimică

Publicat:
Ultima actualizare:

Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a fost ucis de statul rus, au declarat oficialii britanici și partenerii săi europeni, într-un comunicat comun al Ministerului britanic de Externe, confirmând ipoteza susținută de aliați și apropiați ai politicianului, scrie Daily Mail. 

Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnîi, a fost ucis de statul rus. FOTO: Arhivă
Potrivit declarațiilor oficiale, Navalnîi, în vârstă de 47 de ani la momentul morții, a fost otrăvit cu epibatidină, o toxină extrem de puternică, extrasă de pe pielea unei broaște otrăvitoare din America de Sud. Politicianul se afla într-o detenție izolată în Arctica, după ce fusese condamnat la decenii de închisoare pe baza unor acuzații nefondate de delapidare. Moartea sa a fost anunțată de statul rus pe 16 februarie 2024, moment în care apropiații lui Navalnîiau acuzat Kremlinul de crimă din motive politice.

Substanța toxică folosită: epibatidină

Epibatidina este de aproximativ 200 de ori mai puternică decât morfina și atacă sistemul nervos, provocând amorțeală și paralizie. În mod tradițional, triburile indigene din America de Sud folosesc această toxină în săgeți  pentru vânat. Nu se știe exact cum ar fi fost administrată lui Navalnîi, dar experții spun că este imposibil ca acest compus să fie găsit în mod natural în Rusia.

„Regatul Unit, Suedia, Franța, Germania și Olanda sunt convinse că Alexei Navalnîi a fost otrăvit cu un toxin letal. Aceasta este concluzia guvernelor noastre, bazată pe analizele probelor provenite de la Navalnîi. Analizele au confirmat în mod concludent prezența epibatidinei. Epibatidina nu se găsește natural în Rusia”, se arată în comunicatul comun.

Reprezentanții statelor europene au subliniat că doar guvernul rus ar fi avut mijloacele, motivul și lipsa de respect față de legea internațională pentru a comite un astfel de atac. Totodată, oficialii au amintit de incidentul de la Salisbury din 2018, când pe teritoriul britanic a fost folosit un agent neurotoxic.

Reacția soției lui Navalnîi

Yulia Navalnîi, văduva politicianului, a afirmat că a fost sigură încă de la început că soțul ei a fost otrăvit și a salutat ancheta europeană: „Oamenii de știință din cinci țări europene au stabilit că soțul meu, Alexei Navalnîi, a fost otrăvit cu epibatidină – un neurotoxin, unul dintre cele mai mortale otrăvuri de pe planetă. În natură, această toxină se găsește pe pielea broaștei dart din Ecuador și provoacă paralizie, oprirea respirației și o moarte dureroasă. Eram sigură din prima zi că a fost otrăvit, dar acum există dovezi: Putin l-a ucis pe Alexei cu o armă chimică. Sunt recunoscătoare statelor europene pentru munca meticuloasă pe care au desfășurat-o timp de doi ani și pentru că au descoperit adevărul. Vladimir Putin este un criminal. Trebuie să fie tras la răspundere pentru toate crimele sale.”

Citește și: Văduva lui Navalnîi a anunțat că va candida la funcţia de preşedinte al Rusiei. „Adversarul meu politic este Putin”

Yulia Navalnîi a mai povestit detalii cutremurătoare despre ultimele momente ale lui Navalnîi.

„În ziua în care a murit, soțul meu a fost scos la plimbare, dar s-a simțit rău. Când s-a întors în celulă, s-a întins pe podea, și-a tras genunchii la piept și a început să ofteze de durere… apoi a început să vomite. Alexei avea convulsii… gardienii priveau suferința lui prin grilajul ferestrei celulei. Ambulanța nu a fost chemată decât după 40 de minute, iar apoi a murit”, a declarat femeia. 

Reacții internaționale

Secretarul de externe britanic, Yvette Cooper, a întâlnit-o pe Yulia Navalnaya la Conferința de Securitate de la Munchen și a declarat: „Doar guvernul rus a avut mijloacele, motivul și oportunitatea să folosească această toxină letală împotriva lui Alexei Navalnîi în timpul detenției sale. Astăzi, alături de văduva sa, Regatul Unit scoate în evidență complotul barbar al Kremlinului de a-i reduce la tăcere vocea. Rusia l-a văzut pe Navalnîi ca pe o amenințare. Folosind această formă de otrăvire, statul rus a demonstrat instrumentele dezgustătoare pe care le are la dispoziție și teama copleșitoare față de opoziția politică.”

În 2024, Yulia Navalnîi afirmase că afirmația Kremlinului conform căreia soțul său ar fi murit din cauze naturale este minciună și că două laboratoare independente confirmaseră otrăvirea.

Autorităţile ruse au afirmat anterior că moartea disidentului nu este suspectă, ci a fost cauzată de o combinaţie de afecţiuni, inclusiv de o aritmie cardiacă.

Liderul opoziţiei a fost înmormântat într-o suburbie din Moscovei în martie 2024.

„Ca urmare a eforturilor depuse de Marea Britanie, Suedia şi alţi parteneri, am confirmat că în corpul lui Aleksei Navalnîi a fost găsită o toxină mortală”, a declarat Yvette Cooper jurnaliştilor. „Această toxină a fost identificată ca fiind o toxină care se găseşte în broaştele săgeată din Ecuador”, a precizat ea.

Johann Wadephul, ministrul german de externe, a împărtăşit detalii despre efectul otrăvirii cu toxina broaştei săgeată, numind-o o otravă neurotoxică „deosebit de puternică”.

„Victimele se sufocă în agonie”, a explicat el.

Ministrul de externe al Suediei, Maria Malmer Stenergard, a explicat de ce era necesar să se înţeleagă adevărata cauză a morţii lui Navalnîi. „Acest lucru este extrem de important pentru a putea trage Rusia la răspundere pentru ceea ce a făcut şi pentru a continua să punem în lumină minciunile sale continue”, a spus ea. „Vom transmite acum aceste informaţii OPCW... Acesta este încă un mod de a creşte presiunea asupra Rusiei”, a arătat şefa diplomaţiei suedeze.

Kremlinul nu a răspuns încă la această acuzaţie.

Contextul politic

Alexei Navalnîi fusese condamnat la 19 ani de închisoare pentru extremism, după ce a condus campanii împotriva corupției oficiale și a organizat proteste majore anti-Kremlin. Kremlinul evitase să-l numească public pe Navalnîi în timpul vieții acestuia și, la o lună după moarte, l-a menționat doar scurt, considerând decesul „un eveniment trist”.

În concluzie, comunitatea internațională consideră că moartea lui Navalnîi nu a fost un incident izolat, ci rezultatul deliberat al unui plan orchestrat de statul rus, utilizând o toxină considerată armă chimică, iar cazul rămâne un punct de tensiune major între Rusia și Occident.

Rusia

