Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
Rezultat uluitor pentru echipajul de bob al României la Jocurile Olimpice. Tricolorii i-au băgat în sperieți pe nemți

Publicat:

Jocurile Olimpice de Iarnă nu sunt o specialitate pentru țara noastră, care a obținut o singură medalie în istoria de 102 a competiției. La actuala ediție, găzduită de Milano-Cortina, obiectivul tricolorilor este să obțină cât mai multe clasări în primele 10 locuri în disciplinele la care participă. Până acum, fetele de la sanie au obținut cea mai bună performanță, ieșind pe locul 9 la dublu-feminin.

Bobul românesc, la înălțime la Jocurile Olimpice 2026. Foto Facebook COSR
Bobul românesc, la înălțime la Jocurile Olimpice 2026. Foto Facebook COSR

Însă zilele următoare România așteaptă un rezultat mare de la băieții de la bob2, Mihai Tentea și George Iordache, care ieri au reușit un rezultat uluitor la antrenamentele de la Jocurile Olimpice. Într-un sport dominat clar de echipajele din Germania, care nu au rival, tricolorii s-au clasat pe locul 2 în sesiunea a treia de pregătire, intercalându-se între cele trei echipe ale nemților.

Pilotul Tentea și împingătorul Iordache au reușit o coborâre fabuloasă, oprind cronometrul după 55,84 secunde, la doar 17 sutimi distanță de bobul lui Francesco Friedrich, sportiv cu 4 medalii olimpice de aur. De altfel, doar românii și două boburi germane au coborât sub bariera a 56 de secunde, al treilea echipaj al nemților fiind cronometrat cu 56.01 secunde.

Luni intră în concurs

Astăzi, cei doi români vor avea ultimele două antrenamente la bob 2, începând cu ora 13.30, urmând ca de luni să intre propriu-zis în concurs. Primele două dintre cele 4 manșe vor avea loc de la orele 11.00 și ora 12.57, pentru ca pe 18 februarie, de la 20.00 și 22.05, să se desfășoare ultimele două coborâri ale echipajelor (în direct pe TVR și Eurosport).

Mihai Tentea și George Iordache, plecați în Italia cu visul de a obține un loc în primii 10, trag speranțe după acest rezultat că pot mult mai mult. Specialiștii le acordă șanse să urce în primele 8 echipaje ale lumii.

