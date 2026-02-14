search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Survivor România 2026. Tribul Albastru a câştigat proba de vineri. Marian Godină are probleme de sănătate şi este cu moralul la pământ

0
0
Publicat:

Marian Godină se confruntă cu probleme de sănătate la Survivor și încearcă să-și regăsească echilibrul psihic înaintea probei care va desemna câştigătorul totemului care oferă imunitate, în contextul în care clanul Albastru a câştigat ştafeta de vineri.

Marian Godină şi tribul său au pierdut ştafeta de vineri la Survivor. FOTO: captură video Antena1
Marian Godină şi tribul său au pierdut ştafeta de vineri la Survivor. FOTO: captură video Antena1

În această ediție a Survivor, concurenții se luptă cu noi provocări și trasee dificile, dar și cu schimbările din triburi, iar Marian Godină, unul dintre concurenții emblematici, cunoscut ca poliţistul influencer pe reţelele de socializare, resimte din plin efectele competiției.

„Traseele nu mi se par foarte grele, de pe margine. De acasă, mi se păreau foarte lenți concurenții și acum sunt eu în postura lor. Trebuie să fac ceva să-mi ridic moralul”, a spus el, referindu-se atât la efortul fizic, cât și la impactul psihic al jocului.

Probleme  medicale cu stomacul și starea de spirit scăzută îi pun la încercare rezistența, iar Marian Godină caută soluții pentru a se menține competitiv, mai ales că urmează o probă esenţială, cea pentru obţinerea totemului care conferă imunitate personală.

Ediția de vineri seară, 13 februarie, a adus o premieră la concursul găzduit de Antena1: ștafeta a fost câștigată de tribul Albastru. Cei care au adus punctul decisiv au fost Alberto și Bianca, oferind astfel echipei lor o victorie care a adus un desert copios și un avantaj unic: pentru următoarele două săptămâni, membrii tribului Albastru vor avea un pat în junglă.

Tensiunile între membri continuă însă. CAV, un alt concurent, și-a asumat o parte din meritele victoriei, declarând că l-a susținut pe Alberto să prindă curaj și să se facă auzit în echipă. „Acum îl văd pe Beleuț următorul cu care să muncesc”, a adăugat el. Pe de altă parte, Vicențiu recunoaște că încă nu se simte integrat complet în echipa lui: „Eu mă integrez unde sunt cei ca mine, aici nu sunt”.

Noii membri și dinamica jocului

Bianca Giurcanu, celălalt nou membru al tribului, pare mult mai sigură pe ea. Ea a adus două puncte din trei și a condus ștafeta, fiind apreciată și susținută de Tamaș și Andreea. Întrebarea este dacă va putea menține această formă pe parcursul competiției, mai ales pe măsură ce traseele devin mai grele și strategiile mai complexe.

Strategii și lupta pentru imunitate

Triburile se pregătesc pentru următoarea etapă: lupta pentru imunitate. Echipele vin cu strategii tot mai bine definite, gândite încă dinainte de plecarea spre joc.

În câteva ore, spectatorii vor afla cine va obține totemul care oferă liniște, cine va câștiga imunitatea personală și cine va reuși să se mențină în competiție în fața unor provocări din ce în ce mai dure.

TV

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
digi24.ro
image
Pericolul ascuns al trendului caricaturilor realizate cu ChatGPT. Ce avertizează experții în securitate
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge în aprilie și mai. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
mediafax.ro
image
Insula spectaculoasă pe care a deținut-o fosta iubită a lui Gerard Pique, scoasă la vânzare pe o sumă uriașă. Puțină lume a auzit de ea
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Cu ce a ajuns să se ocupe, după ce a fost violată după participarea la JO. ”Prietenii nu mai vorbesc cu mine din cauza asta”
digisport.ro
image
Permisia dată criminalului turc, Abdullah Atas, ar fi fost semnată după evadare. Documentul care naște noi suspiciuni
stiripesurse.ro
image
Comoara de la Valea Leucii. Zăcăminte rare descoperite în vechile mine din Bihor. „Lumea din zonă își dorește să înceapă exploatarea”
antena3.ro
image
Dragostea și creierul: de la euforia îndrăgostirii la durerea despărțirii. Ce se întâmplă în corp când iubim
observatornews.ro
image
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
prosport.ro
image
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi putut schimba totul. Titi Aur: „Acolo s-a pierdut totul”
playtech.ro
image
Veşti proaste despre accidentarea horror a jucătorului de la Universitatea Craiova: “Nu îmi pun speranţe să îl vedem anul acesta!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Împușcată mortal în propria mașină, în plină zi, la 28 de ani! Criminalul a fost identificat
digisport.ro
image
Migrație fără precent a marilor bogați ai lumii: Părăsesc în mare viteză Occidentul și se refugiază în noul ”El Dorado” al miliardarilor
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Andra a dezvăluit secretul prin care a slăbit considerabil. A scăpat instant de 10 kg!
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Valentin. Ce este interzis să faci pe 14 februarie
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
image
Când se toaletează, de fapt, pomii primăvara. Așa îți asiguri o recoltă bogată, fructe mari și zemoase
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări

OK! Magazine

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

Click! Pentru femei

image
Valentine’s Day, romantism sau stres? Ce ascund așteptările exagerate?

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!