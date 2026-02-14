Survivor România 2026. Tribul Albastru a câştigat proba de vineri. Marian Godină are probleme de sănătate şi este cu moralul la pământ

Marian Godină se confruntă cu probleme de sănătate la Survivor și încearcă să-și regăsească echilibrul psihic înaintea probei care va desemna câştigătorul totemului care oferă imunitate, în contextul în care clanul Albastru a câştigat ştafeta de vineri.

În această ediție a Survivor, concurenții se luptă cu noi provocări și trasee dificile, dar și cu schimbările din triburi, iar Marian Godină, unul dintre concurenții emblematici, cunoscut ca poliţistul influencer pe reţelele de socializare, resimte din plin efectele competiției.

„Traseele nu mi se par foarte grele, de pe margine. De acasă, mi se păreau foarte lenți concurenții și acum sunt eu în postura lor. Trebuie să fac ceva să-mi ridic moralul”, a spus el, referindu-se atât la efortul fizic, cât și la impactul psihic al jocului.

Probleme medicale cu stomacul și starea de spirit scăzută îi pun la încercare rezistența, iar Marian Godină caută soluții pentru a se menține competitiv, mai ales că urmează o probă esenţială, cea pentru obţinerea totemului care conferă imunitate personală.

Ediția de vineri seară, 13 februarie, a adus o premieră la concursul găzduit de Antena1: ștafeta a fost câștigată de tribul Albastru. Cei care au adus punctul decisiv au fost Alberto și Bianca, oferind astfel echipei lor o victorie care a adus un desert copios și un avantaj unic: pentru următoarele două săptămâni, membrii tribului Albastru vor avea un pat în junglă.

Tensiunile între membri continuă însă. CAV, un alt concurent, și-a asumat o parte din meritele victoriei, declarând că l-a susținut pe Alberto să prindă curaj și să se facă auzit în echipă. „Acum îl văd pe Beleuț următorul cu care să muncesc”, a adăugat el. Pe de altă parte, Vicențiu recunoaște că încă nu se simte integrat complet în echipa lui: „Eu mă integrez unde sunt cei ca mine, aici nu sunt”.

Noii membri și dinamica jocului

Bianca Giurcanu, celălalt nou membru al tribului, pare mult mai sigură pe ea. Ea a adus două puncte din trei și a condus ștafeta, fiind apreciată și susținută de Tamaș și Andreea. Întrebarea este dacă va putea menține această formă pe parcursul competiției, mai ales pe măsură ce traseele devin mai grele și strategiile mai complexe.

Strategii și lupta pentru imunitate

Triburile se pregătesc pentru următoarea etapă: lupta pentru imunitate. Echipele vin cu strategii tot mai bine definite, gândite încă dinainte de plecarea spre joc.

În câteva ore, spectatorii vor afla cine va obține totemul care oferă liniște, cine va câștiga imunitatea personală și cine va reuși să se mențină în competiție în fața unor provocări din ce în ce mai dure.