Avertismentul economiștilor pentru Guvern: „Plafonarea adaosului este o măsură populistă care ne întoarce în anii '90. Costurile vor fi suportate tot de client”

Deși prezentată ca o soluție salvatoare pentru perioadele cu inflație ridicată, limitarea administrativă a adaosului comercial la produsele alimentare - măsură pregătită de Ministerul Agriculturii - riscă să genereze mai multe probleme. Profesorul de economie Christian Năsulea a explicat pentru „Adevărul” de ce proiectul anunțat de ministrul de resort, Florin Barbu, ar putea produce efecte contrare celor promise, de la dispariția mărfurilor de la raft până la scumpiri ascunse în birocrație.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat miercuri că, în perioada următoare, va promova în Guvern și Parlament un proiect privind gestionarea inflației printr-un mecanism de plafonare a adaosului comercial pentru produsele agroalimentare de pe teritoriul României, atunci când inflația depășește 5%-6%.

Întrebat dacă guvernul va veni cu o prelungire a măsurii plafonării adaosului la alimente, având în vedere că măsura aflată în vigoare urmează să expire, ministrul a afirmat că se lucrează la o nouă schemă de plafonare.

„Sigur, expiră la 31 martie. Noi trebuie să discutăm în momentul de față despre inflație. Inflația este una mare în România și pe produsele agroalimentare și, sigur, trebuie să ne punem la masă, Guvernul României, colegii mei din Parlament, pentru a încerca să creăm un mecanism pentru a gestiona partea de inflație. Lucrul acesta îl voi face, voi aduce toate datele, bineînțeles, economice și toate datele stabilite de Institutul Național de Statistică. Și cred că în momentul de față nu trebuie să intervenim în piață, dar printr-un mecanism corect prin care să gestionăm foarte bine inflația ar trebui ca tot ceea ce înseamnă produse agroalimentare pe teritoriul României, atunci când inflația sare de 5%-6%, să intre un mecanism de plafonare a adaosului comercial”, a declarat Florin Barbu, miercuri, după participarea la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România.

El a evidențiat că măsura ar viza doar adaosurile comerciale, nefiind una de plafonarea a prețurilor.

„Să fie foarte clar, Ministerul Agriculturii a promovat plafonarea adaosului comercial și nu a avut niciun impact, așa cum s-a întâmplat în Energie, când s-a plafonat prețul la energie sau la gaz, și statul român a plătit aproape 32 de miliarde către companii care au livrat acest gaz și această energie”, a declarat Barbu.

„Piața reacționează natural, indiferent de politică”

Măsura este însă criticată dur de economiști. Într-o analiză pentru „Adevărul”, profesorul de economie Christian Năsulea subliniat că istoria economică recentă a României a demonstrat deja ineficiența intervenției statului în formarea prețurilor. Năsulea consideră că politicienii ignoră lecțiile capitalismului și propun soluții care par atractive pentru electorat, dar care distorsionează grav piața.

Christian Năsulea subliniază că orice forțare a prețurilor provoacă reacții în lanț pe care legiuitorul nu le poate controla. Atunci când statul impune limite, comercianții vor căuta metode de supraviețuire economică, iar rezultatul final afectează direct buzunarul cetățeanului.

„De principiu, orice măsură de plafonare, de intervenție asupra sistemului de prețuri, duce la distorsiuni cu efect negativ asupra economiei. Nu vorbim doar despre un impact asupra companiilor din sectorul agricol [...] ci și despre efecte negative asupra consumatorilor. Aceștia pot ajunge să resimtă fie penurie, dacă măsura este implementată într-un mod exhaustiv, fie efecte care merg în direcția mutării marjei în prețul altor produse, așa cum am văzut deja întâmplându-se cu schema anterioară de plafonare pe care am introdus-o în România”, a declarat profesorul Năsulea.

Acesta a insistat asupra faptului că mecanismele cererii și ofertei sunt mai puternice decât decretele guvernamentale: „Știm deja că nu funcționează așa cum ne spun politicienii. Piața reacționează în mod natural, iar orice încercare de a insista cu astfel de măsuri, care, din punctul meu de vedere, au un caracter pur populist și nu sunt menite să ajute consumatorul, va duce, de fapt, la costuri totale mai mari”.

Factura ascunsă a birocrației

Un aspect tehnic, dar cu impact financiar major, îl reprezintă costul de conformare. Orice regulă nouă presupune o evidență contabilă distinctă, verificări suplimentare și personal dedicat. Economistul avertizează că aceste cheltuieli administrative nu dispar în neant, ci se regăsesc pe bonul fiscal.

„Chestiunea de fond care ne deranjează cel mai tare este că, în momentul în care pui agenții economici să se conformeze unor reguli suplimentare, orice regulă are un cost. Un contabil trebuie să țină evidențe, cineva trebuie să calculeze și să verifice modul în care este stabilit adaosul. Aceste costuri sunt transmise, într-o formă sau alta, către consumatorul final. Este, din nou, o măsură prezentată ca având impact pozitiv și bune intenții, dar care va genera un impact negativ pe care tot consumatorii îl vor suporta”, a explicat Christian Năsulea.

Profesorul de economie demontează și argumentul protejării producătorului român. El amintește că mediul de afaceri autohton cunoaște foarte bine metodele de evitare a unor astfel de controale, metode care au proliferat în perioada de tranziție de după Revoluție. Marile lanțuri sau intermediarii pot „plimba” marfa prin mai multe firme pentru a dilua adaosul comercial oficial.

„Nu văd cum ar putea să îi avantajeze pe producătorii români o astfel de măsură, mai ales că există deja căi ocolitoare cunoscute. Mă refer la practica limitării sau publicării adaosului, introdusă de populiștii români la începutul anilor ’90, care era evitată prin plimbarea produselor, pe hârtie, prin mai multe companii, astfel încât adaosul să pară mai mic”, a detaliat expertul.

Plafonarea adaosului comercial la alimente expiră la 31 martie

Pe 25 septembrie, Guvernul a prelungit cu șase luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, până la 31 martie 2026.

Lista de alimente cu adaosul comercial plafonat cuprinde 17 produse și categorii de alimente:

Pâine albă simplă (300-500 g, fără specialități)

Lapte de vacă de consum (1 l, grăsime 1,5%, cu excepția UHT)

Brânză telemea de vacă vrac

Iaurt simplu din lapte de vacă (3,5% grăsime, maxim 200 g)

Făină albă de grâu „000” (maxim 1 kg)

Mălai (maxim 1 kg)

Ouă de găină calibrul M

Ulei de floarea-soarelui (maxim 2 l)

Carne proaspătă de pui (pui întreg, tacâmuri, pulpe cu os, aripi, varianta standard)

Carne proaspătă de porc (carne porc lucru, pulpă porc cu/fără os, spată de porc)

Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca, ardei capia, usturoi)

Fructe proaspete vrac (mere roșii, mere golden, prune, pere, struguri de masă)

Cartofi proaspeți albi vrac

Zahăr alb tos (maxim 1 kg)

Smântână (12% grăsime)

Unt (maxim 250 g)