Ce propune Guvernului Confederația patronală IMM România pentru susținerea și finanțarea microîntreprinderilor

Publicat:

Confederaţia patronală IMM România a propus, joi, un program de relansare economică pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii format din 11 programe de finanţare pentru susţinerea microîntreprinderilor.

Florin Jianu, președinte IMM FOTO: Facebook
Florin Jianu, președinte IMM FOTO: Facebook

„Programele au apărut public, fiind asumate în diverse programe de guvernare, în campanii electorale, atunci când Guvernul a fost învestit sau când politicienii au prezentat mediului de afaceri propuneri de susţinere a acesteia", a explicat preşedintele IMM România, Florin Jianu, într-o conferinţă de presă.

Organizaţia propune astfel anumite programe pentru susţinerea IMM-urilor, cum ar fi: IMM INVEST - garanţii de până la 90% din valoarea creditelor pentru investiţii şi capital de lucru, număr beneficiari estimaţi - 50.000, finanţările garantate nu pot depăşi zece milioane lei/beneficiar; IMM Prosumer - producţia de energie electrică de sub 400 kW pentru consum propriu şi stocare, granturi de maxim 200.000 euro, cu o contribuţie proprie de 30%, număr beneficiari estimaţi de 10.000 de IMM-uri; Producţie Green Energy - susţinerea producţiei de panouri fotovoltaice, baterii electrice pentru stocare şi autoturisme electrice, turbine eoliene, ajutor de stat de maxim 50 milioane de euro/întreprindere, pentru o contribuţie proprie de 5 milioane de euro (10%), pentru investiţii de tip greenfield, număr beneficiari estimaţi fiind 6; SCALE-UP - susţinerea IMM-urilor cu vechime de minim 10 ani pentru creşterea producţiei industriale, ajutor de stat în valoare maximă de 1.000.000 euro, pentru IMM-urile care şi-au achitat în totalitate obligaţiile fiscale, număr beneficiari estimaţi - 2.000 de IMM-uri, scrie Agerpres.

De asemenea, sunt propuse şi programele: Start-Up Revolution - 500 de start-up-uri finanţate/ judeţ, total aproximativ 20.500 de start-up-uri în doi ani, credite Start-up Garant prin FNGCIMM; România Scale Up Fund - lansarea a minim 4 fonduri de tip equity pentru scalarea afacerilor; IMM Digital - vouchere pentru achiziţionarea de pachete de digitalizare a microîntreprinderilor, număr de beneficiari - 5.000 de microîntreprinderi/an, 20.000 în 4 ani, valoarea subvenţie de 5.000 de euro/beneficiar; Student First Company - număr de beneficiari de o mie de start-up-uri anual/4.000 de start-up-uri în 4 ani, valoarea subvenţie de 50.000 de euro/beneficiar.

În plus, sunt vizate şi programele: Export România - sprijin pentru finanţarea firmelor în vederea pătrunderii pe alte pieţe, acordarea de granturi în scopul pregătirii afacerii pentru internaţionalizare, număr de beneficiari - 2.000 de IMM-uri, valoare subvenţie de 10.000 de euro/beneficiar; România Profesională - acordarea de vouchere cu scopul de a sprijini calificarea şi recalificarea angajaţilor, între 100 - 800 de euro, număr de beneficiari - 10.000 de persoane /an; Women In Tech - număr de beneficiari - 1.000 de IMM-uri anual/ 4.000 de IMM-uri în 4 ani, valoarea subvenţie: 50.000 de euro/beneficiar.IMM România mai propune şi măsuri care nu necesită o componentă financiară: reducerea sarcinilor administrative (orice act normativ care introduce noi obligaţii de raportare sau conformare, are obligaţia de a propune eliminarea a cel puţin doua alte obligaţii), debirocratizare (eliminarea procedurilor birocratice inutile), simplificare (unificarea entităţilor care solicită şi încasează diverse taxe), fiscalizarea prestatorilor neînregistraţi şi eliminarea concurenţei neloială etc.

Potrivit confederaţiei, aprobarea măsurilor de sprijin pentru antreprenori înseamnă un mediu de afaceri competitiv şi capabil să facă faţă concurenţei pe o piaţă în care vor pătrunde produse şi servicii din zona Mercosur şi, cel mai probabil, în viitor din India şi Australia, ţări cu care UE doreşte încheierea de acorduri de liber schimb.

Florin Jianu a menţionat că nevoia de finanţare prin programele propuse a fost evaluată de IMM România între 5 şi 10 miliarde de lei, "dacă ţinem cont de ceea ce a însemnat IMM Invest, care anual a avut un buget între 10 şi 13 miliarde de lei şi care a fost epuizat".Potrivit confederaţiei patronale, măsurile guvernamentale din cadrul Pachetului 1 şi 2 au mărit fiscalitatea şi costurile pentru mediul de afaceri, impactul fiind resimţit în toată economia românească (80% dintre întreprinderi declară că au fost afectate) la care se adaugă creşterea preţului energiei electrice cu 60,91% în decembrie 2025 faţă de decembrie 2024 şi o inflaţie anuală de 9,7%, conform celei mai recente informări INS privind inflaţia şi evoluţia preţurilor de consum - decembrie 2025.  

