Fostă patinatoare, jefuită și ucisă brutal. A fost împușcată în propria mașină, la doar 28 de ani

Gabrielle Linehan, fostă patinatoare americană și componentă a echipei Statelor Unite care a câștigat medalia de argint la campionatele naționale din 2014, a fost împușcată mortal la doar 28 de ani.

Tragedia s-a petrecut în plină zi, în parcarea unei cafenele din Saint Louis, Missouri. Gabrielle Linehan se afla în mașina sa, pregătindu-se pentru o nouă zi, când un bărbat cu vestă reflectorizantă și cască de protecție s-a apropiat și a scos o armă.

→ Imaginea 1/3: Criminalul Foto/Captură Twitter

Deși a încercat să se apere și a ridicat mâinile, focurile de armă i-au curmat viața. Gabrielle Linehan a fost transportată de urgență la spital, însă starea sportivei a fost extrem de gravă, confirmându-se, ulterior, decesul acesteia.

Autorul atacului a fost identificat ulterior ca fiind Keith Lamon Brown, arestat imediat după incident, conform The Sun. După ce a împușcat-o, bărbatul i-a furat mai multe carduri de credit. Brown avea deja antecedente penale pentru două jafuri armate.

Brown, în vârstă de 58 de ani, a fost acuzat de crimă de gradul I, trei capete de acuzare de jaf de gradul I, patru capete de acuzare de acțiune criminală armată și un cap de acuzare de posesie ilegală de armă de foc în legătură cu moartea lui Linehan și a altor trei victime ale unor jafuri, potrivit documentelor judiciare analizate de PEOPLE.