„O greșeală politică majoră”: Rectorul SNSPA critică inițiativa PSD–AUR, care riscă să adâncească actuala criză guvernamentală

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, avertizează că inițiativa PSD de a depune o moțiune de cenzură alături de AUR reprezintă „o greșeală politică majoră”, care riscă să adâncească actuala criză guvernamentală.

Într-o postare publică, Pricopie susține că asocierea PSD cu un partid pe care îl caracterizează drept extremist și anti-occidental complică semnificativ perspectivele de ieșire din blocajul politic.

„După un astfel de vot împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi mult mai dificil de reconstruit o majoritate clară, coerentă și credibilă, pro-occidentală”, a transmis rectorul SNSPA, într-o postare pe Facebook.

Acesta consideră că singura soluție viabilă este reluarea de urgență a dialogului între partidele care au format actuala guvernare — PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale.

„Politica înseamnă negociere și compromis, respectiv capacitatea de a construi acorduri între interese divergente, în limitele regulilor și legitimității democratice”, a subliniat Pricopie.

În opinia sa, menținerea direcției pro-occidentale a României nu poate fi realizată prin „alianțe conjuncturale” cu AUR, ci prin responsabilitate politică și refacerea rapidă a unei majorități funcționale în Parlament.

PSD și AUR au anunțat luni, 27 aprilie, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Liderii social democrați s-au reunit de la ora 14.00, pentru a discuta detaliile moțiunii.