Luni, 27 Aprilie 2026
Adevărul
PACE va vota moțiunea PSD–AUR: mai sunt necesare două voturi. Călin Georgescu este o variantă de premier

Senatorul Ninel Peia, considerat un vector de imagine al formațiunii parlamentare PACE, a anunțat că partidul său va susține moțiunea de cenzură inițiată de Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Senatorul Ninel Peia, de la formațiunea parlamentară PACE. FOTO Facebook
Senatorul Ninel Peia, de la formațiunea parlamentară PACE. FOTO Facebook

Potrivit acestuia, reprezentanții PACE au fost invitați de AUR să contribuie la redactarea documentului și există o colaborare politică între cele două formațiuni.

„În primul rând vreau să vă readuc aminte că la nivelul Parlamentului există o colaborare politică foarte serioasă între PACE și AUR pe segmentul național, creștin și conservator. De fiecare dată am acționat la unison, vreau să le mulțumesc colegilor de la AUR că ne-au invitat să contribuim la textul moțiunii și cred că partea cu progresismul UE din România este o componentă importantă care trebuie preluată în textul acestei moțiuni.

Pentru că în acest moment nu avem un guvern PNL, fost PSD, USR, UDMR și minorități, și am avut numai un guvern ultraprogresist de sorginte neobolșevică, cu comandă de la Bruxelles și de la entități asociative externe, care și-au pus soldații bine instruiți în posturi-cheie pentru a executa la timp și întocmai ce vine de la ei”, a declarat Senatorul Ninel Peia

PACE: „Vom vota această moțiune”

Ninel Peia a confirmat explicit că parlamentarii PACE vor vota pentru demiterea Executivului.

„Vom vota această moțiune, pentru că România are nevoie de o resetare totală și românii au nevoie să nu se mai gândească dacă au bani pentru a pune o pâine pe masă copiilor seara, să nu se mai gândească bătrânii noștri dacă pot să-și permită să-și cumpere medicamentele de care au nevoie”, a mai spus acesta. 

Întrebat despre o eventuală participare la guvernare, senatorul a evitat un răspuns direct, dar a subliniat că proiectele formațiunii ar trebui susținute de o viitoare majoritate parlamentară.

„Grupul PACE are în primul rând multe proiecte de legi care sunt foarte bune pentru neam și pentru țară și cred că susținerea acestor proiecte de legi de către o nouă guvernare, indiferent care va fi, va face bine nu numai Grupului PACE, ci și românilor și neamului românesc”, a declarat Peia. 

Peia a făcut și referiri la identitatea doctrinară a grupării, afirmând că membrii săi îmbină mai multe curente politice: „Să știți că toți suntem și liberali, și sociali, dar în același timp și monarhiști. Nu trebuie să excludem pe absolut nimeni. După cum știți, am fost și deputat. Cei care sunt mai în vârstă mă cunosc. Care a fost prima mea declarație în Parlamentul României? Că trebuie să revenim la instituția monarhică.”

Călin Georgescu, propunere de premier

Senatorul a evitat inițial să avanseze un nume pentru funcția de prim-ministru, însă ulterior a indicat că l-ar susține pe Călin Georgescu„Nu m-am gândit niciodată la asta, nici colegii mei. Știți cum este o vorbă: pas cu pas. Și mâine e o zi și să sperăm că acea zi nu va fi ziua trădătorilor de neam și țară, ci va fi ziua în care românii cu toții vor vedea că acel far de la marea României, care salva navele aflate în bătaia furtunii, se va reaprinde și oamenii vor vedea că există o speranță. Instituțiile statului s-au unit împotriva unui singur om. Da, Călin Georgescu este o variantă de premier și aș vota-o eu, Ninel Peia, ca senator al României și chestor al Senatului, cu două mâini.”

Opoziția, aproape de majoritate

Înainte de sprijinul PACE, voturile cumulate ale PSD și AUR ajungeau la 219 semnături: PSD dispune de 129 de parlamentari, iar AUR de 90. Pentru atingerea pragului necesar sunt necesare 233 de voturi. Cu sprijinul PACE, numărul crește cu 12 voturi, iar pentru adoptarea moțiunii ar mai fi nevoie de semnăturile a încă doi parlamentari.

În acest context, șansele ca moțiunea de cenzură să treacă cresc considerabil, în condițiile în care opoziția încearcă să atragă susținere suplimentară inclusiv din rândul altor partide.

 

